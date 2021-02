Somikon Kugelschreiber-Videokamera DV-900.fhd

Gedanken, Meetings etc. auch in Videos festhalten

– Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stift

– Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Auch ideal als USB-Speicherstick

Die Kugelschreiber-Kamera von Somikon mit cleverem Aufzeichnungs-Extra: Alles Wichtige aufschreiben oder man hält seine Gedanken, Vorträge und mehr jetzt einfach in Videos fest! Dank superkompakter Stift-Form findet die Kamera immer einen Platz – sogar in der Hemd-Tasche.

Aufnahmen mit bis zu 12 Megapixel: Man entscheidet ganz spontan, ob man ein Video in Full HD oder ein Foto mit 12 Megapixel aufnehmen möchte. Die Kamera bedient man bequem über nur eine Taste!

Flexibler Speicher für bis zu 4 Stunden Aufnahme: Eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) mit bis zu 32 GB schafft viel Speicherplatz für tolle Aufnahmen!

– Kugelschreiber-Videokamera DV-900.fhd

– Full-HD-Videos: 1920 x 1080 Pixel (1080p, interpoliert) bei 30 Bildern/Sekunde, Format: AVI (MJPEG)

– Foto-Auflösung: 4032 x 3024 Pixel (12 MP, interpoliert), Format: JPG (JPEG)

– Speicherbedarf: ca. 135 MB pro Minute Video, 3 MB pro Foto

– Bildwinkel: 90°

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Einfache Bedienung mit 1 Taste

– Status-LED für Ladekontrolle und Betriebsanzeige

– Kugelschreiber-Spitze versenkbar, Mine austauschbar, Schreibfarbe: blau

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Auch als USB-Speicherstick verwendbar

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 150 mAh für bis zu 40 Minuten Aufnahme, lädt per Micro-USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Superschlanke Maße: 140 x 15 x 13 mm, Gewicht: 31 g

– Kamera-Kugelschreiber inklusive Micro-USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107334242

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4486-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4486-1320.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/oOhJmIJe

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.