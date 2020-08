Sommer auf vollen Touren mit Cellularline

Endlich Sommer!

Für Sport- und Musikbegeisterte führt Cellularline, Marktführer im Bereich Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von High-Tech-Zubehör, gleich eine ganze Reihe bequemer und leistungsstarker Bluetooth-Kopfhörer ein.

SPRINTER

SPRINTER ist die ideale Lösung, wenn man beim Training die Lieblings-Playlist hören und gleichzeitig Vollgas beim Workout geben will. Dieser Bluetooth® 5.0 Kopfhörer ist mit Gummibügeln ausgestattet, die für besten Halt während des Trainings sorgen. Die IPX5 Zertifizierung sorgt für Regen- und Schweißfestigkeit. SPRINTER verfügt über True Wireless Technologie, die für über 30 Stunden Spielzeit eine einwandfreie Verbindung sicherstellt. Die Kopfhörer kommen in einem Ladecase. Damit können sie bis zu viermal aufgeladen werden, bevor das Case selbst an die Steckdose muss. Preis: 59,99€

PICK

PICK ist der superleichte und hochleistungsfähige Bluetooth® 5.0 In-Ear-Kopfhörer, der in jede Hosentasche passt.

Das Ladegehäuse ist mit einer praktischen Schnur ausgestattet, sodass man den Kopfhörer stets bei sich tragen kann. Mit der Ladehülle kann der Kopfhörer bis zu dreimal aufgeladen werden und sorgt für bis zu 15 Stunden Spielzeit.

In schwarz und weiß erhältlich. Preis: 39,99 €

FLAG

Flag ist der ideale Bluetooth Kopfhörer mit In-Ear-Kapseln, um die eigene Lieblingsmusik zu hören oder zu plaudern, während man sich frei bewegt. Dank der praktischen Touch-Bedienung am Kopfhörer lassen sich bequem Anrufe beantworten, die Lautstärke regeln und Titel ändern.

Das Case kann den Kopfhörer bis zu sechsmal aufladen und sorgt für 28 Stunden Spielzeit, sodass man ihn stets bei sich tragen kann.

In schwarz und weiß erhältlich. Preis: 59,99 €

BLINK

Diese Bluetooth-Kopfhörer mit modernem Design sind mit In-Ear-Kapseln ausgestattet. Das Ladecase kann den Kopfhörer bis zu dreimal für eine Nonstop-Spielzeit von 14 Stunden aufladen.

In schwarz und weiß erhältlich. Preis: 39,99 €

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

Cellularline

Alessio Lasagni

Via Grigoris Lambrakis 1/A

42122 Reggio Emilia (RE)

+39 (0522) 334002

info@cellularline.com

http://www.cellularline.com/

Pressekontakt

Alpha & Omega PR

Michael Hatemo

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49 (2204) 987 99 30

m.hatemo@aopr.de

http://www.aopr.de

