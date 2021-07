Sommer-Erfrischung mit Kräuterpower

Kreative Rezepte mit Pukka Bio-Kräutertees für die heiße Jahreszeit

Egal wo der Sommerurlaub dieses Jahr stattfindet, kühle Erfrischungen sind ein Muss bei jeder Aktivität in der heißen Jahreszeit. Pukka Herbs inspiriert dabei mit bunten Kreationen in Form von leckeren Coldbrews, einem sommerlichen Tee-Cocktail und beerigen Eis-Pops.

Clean Matcha Green Coldbrew

Selbstgemachter Eistee ist das perfekte Getränk für Frische im Alltag. Für die trendigen Coldbrews eignen sich Grün- und Schwarztees besonders gut. Pur oder nach Belieben gesüßt und mit fruchtigem Obst verfeinert – Coldbrews schmeckt am besten, wenn die Lieblingszutaten selbst zusammengestellt werden. Wer am Vorabend eine Karaffe der Eigenkreation zubereitet, genießt den ganzen nächsten Tag die gezauberte Erfrischung aus dem Kühlschrank. Dieser Coldbrew überzeugt neben dem Geschmack mit wertvollen Kräuter und Gewürze im Pukka Bio-Tee “Clean Matcha Green”.

Zutaten:

-4 Teebeutel Pukka Bio-Tee “Clean Matcha Green”

-700 ml Wasser

-1 Bio-Limette

-1 Handvoll Minze

-12 Eiswürfel

-Etwas Honig (nach Geschmack)

Zubereitung:

Teebeutel mit dem Wasser aufgießen und bei Raumtemperatur 30 Minuten ziehen lassen. Den Tee dann in einem abgedeckten Behälter für weitere 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen & kühl stellen. Limetten in Viertel schneiden und den Saft in die Teemischung geben und Limetten anschließend in den Krug geben. Anschließend Minze abzupfen und ebenfalls hinzugeben, etwas Honig nach Geschmack einrühren, den kalten Tee auf Eis gießen und die frische Abkühlung genießen.

Pukka Cocktail “Die Goldene Göttin”

Gelbwurz, Goldene Göttin oder indischer Safran: Hinter all diesen Bezeichnungen versteckt sich Kurkuma, die “Goldene Königin” der Gewürze. In Indien wird sie seit Jahrtausenden als heilige Pflanze verehrt. Pukka Herbs hat den goldgelben Genuss in einem erfrischenden Cocktail festgehalten.

Zutaten:

-3 Teebeutel Pukka Bio-Tee “Goldene Kurkuma”

-25 ml Gin

-regionaler Bio-Honig

-Zitrone

-Ginger Ale

-Crushed Ice

-Etwas Minze zur Dekoration

Zubereitung:

Die “Goldene Kurkuma” Teebeutel mit 150ml kochendem Wasser aufgießen, für 30 Min. ziehen lassen, dann entfernen und den Tee abkühlen lassen. 1 Shot Gin, 2 Shot Tee-Extrakt, Crushed Ice, Bio-Honig und einen Spritzer Zitrone in ein hohes Glas geben. Alle Zutaten mischen und mit Ginger Ale und Crushed Ice auffüllen. Den Cocktail mit einem Minzblatt dekorieren und servieren.

Beerige Cassis Ice-Pops

Ein Sommerrezept das einfach umzusetzen ist. Die eigene Kreativität kann dabei voll ausgelebt werden: wie wäre es zum Beispiel mit hübschen essbaren Blüten im Eis?

Zutaten:

-4 Teebeutel des Bio-Früchtetees “Charmante Cassis”

-1 Handvoll Bio-Beeren

-2 Bio-Limetten

-Essbare Blüten (optional)

-Ice Pop-Formen

Zubereitung:

Die Teebeutel in einem Liter frisch aufgekochtem Wasser aufbrühen. Nach 15 Minuten herausnehmen und den Aufguss auf Zimmertemperatur herabkühlen lassen. Den Saft der Limetten auspressen und in den abgekühlten Tee geben, kräftig umrühren und gleichmäßig in Ice-Pop Formen verteilen. Beeren und Blüten in die Formen geben und über Nacht in den Gefrierschrank geben.

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Mit Sorgfalt und Expertise stellen wir Kräuterkreationen zusammen, um so viele Menschen wie möglich mit der Kraft und Schönheit der Natur zu verbinden. Unsere Herzensangelegenheit ist es, das Wohlbefinden von Menschen mit der Power von Bio-Kräutern zu fördern – für ein Leben in Glück und Zufriedenheit. Das Wort “Pukka” bedeutet “authentisch” und “hervorragend” und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1 % des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

