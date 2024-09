Sommer-Feeling im Oktober? Spanien macht’s möglich!

Fünf Orte für warme Sonnentage im Herbst

Während die Tage in Mitteleuropa kürzer werden, bleibt Spanien das ideale Reiseziel, um sich bis in den Oktober und November hinein in der Wärme und Vitalität des Sommers zu vergnügen. Von pulsierenden Städten bis hin zu malerischen Küsten bieten die verschiedenen Regionen Spaniens die perfekte Mischung aus sonnigem Wetter, luxuriösen Hotels und endlosen Outdoor-Aktivitäten, um die Sommerstimmung aufrechtzuerhalten. Ob bei einem Cocktail auf dem Dach in Madrid oder beim Faulenzen an den Stränden Teneriffas – hier sind fünf Möglichkeiten, wie man den Sommer in Spanien verlängern kann:

1. Sonne tanken auf Teneriffa im Hard Rock Hotel Tenerife

Für alle, die sich nach Sonne und Meer sehnen, ist Teneriffa mit seinem ganzjährig warmen Wetter ein beliebtes Reiseziel. Hard Rock Hotel Tenerife bietet ein unterhaltsames Erlebnis mit Pools am Meer, dem Rock Spa® und Live-Musik. Die atemberaubende Landschaft der Insel, von Vulkanstränden bis hin zu Pinienwäldern, macht sie zu einem Traumziel für Abenteurer und Erholungssuchende gleichermaßen, und das alles unter der warmen Herbstsonne.

Neu: Seit September bietet das Restaurant „Suena Chido“ im Hard Rock Hotel Tenerife eine moderne Version der mexikanischen Küche. Gäste können die vielfältigen Aromen Mexikos genießen, von Tacos und Enchiladas bis hin zu Neuinterpretationen klassischer Gerichte wie Jakobsmuschel mit Aguachile oder Thunfisch-Tostadas.

*Durchschnittliche Höchsttemperatur am Tag im Oktober: 26 Grad

*Durchschnittliche Sonnenstunden im Oktober: 210+

2. Glamour und Strandglück im Hard Rock Hotel Marbella

Marbella an der sonnenverwöhnten Costa del Sol bleibt bis weit in den Herbst hinein warm. Hard Rock Hotel Marbella bietet eine Mischung aus stilvoller Entspannung und pulsierendem Nightlife. Die Gäste können sich tagsüber am Pool oder am Strand entspannen und nach Sonnenuntergang Live-Auftritte, erstklassige Restaurants und glamouröses Nachtleben genießen. Im Oktober sind die Temperaturen noch angenehm warm genug für ein Sonnenbad und ein Essen im Freien, sodass man die Stadt ohne die Menschenmassen des Sommers besuchen kann.

Hard Rock Hotel Marbella hat vor Kurzem eine neue gastronomische Einrichtung eröffnet. Das Restaurant Zengo, das vom internationalen Küchenchef Richard Sandoval geführt wird, begrüßte im September seine ersten Gäste. Die Speisekarte des Restaurants ist eine Hommage an die panasiatische Küche und eine lebendige Reise durch die verschiedenen Küchen Japans, Chinas, Indiens, Thailands, Indonesiens, Singapurs, Vietnams und Koreas.

Ebenfalls neu im Hard Rock Hotel Marbella: das Restaurant „Suena Chido“. Genau wie im Hard Rock Hotel Tenerife bietet das Suena Chido in Marbella die gesamte Bandbreite mexikanischer Aromen, von Tacos und Nachos bis hin zu Quesadillas und köstlicher Cochinita Pibil, einer Art Pulled-Pork-Spezialität aus Yucatan.

Durchschnittliche Höchsttemperatur am Tag im Oktober: 24 Grad

Durchschnittliche Sonnenstunden im Oktober: 210+

3. Entdecken Sie die reiche Kultur Sevillas im Only YOU Hotel Sevilla

Reisende, die eine kulturelle Städtereise mit sommerlicher Atmosphäre suchen, sollten nach Sevilla reisen. Genießen Sie im neu eröffneten Only YOU Hotel Sevilla die warmen andalusischen Abende im Herzen der Stadt, wo die Temperaturen im Herbst und Winter mild bleiben. Schlendern Sie durch die historischen Straßen, besuchen Sie den beeindruckenden Alcázar-Palast oder entspannen Sie in einem der sonnendurchfluteten Innenhöfe der Stadt. Der elegante Stil des Hotels (entworfen vom renommierten Innenarchitekten Lázaro Rosa-Violán) und seine zentrale Lage machen es zum perfekten Ausgangspunkt, um den einmaligen Charme Sevillas zu erleben.

Durchschnittliche Höchsttemperatur am Tag im Oktober: 26 Grad

Durchschnittliche Sonnenstunden im Oktober: 210+

4. Gönnen Sie sich Luxus an der Küste im Only YOU Hotel Málaga

Málaga ist ein weiteres atemberaubendes Reiseziel an der Küste, an dem Gäste bis in die Herbstmonate hinein das Beste des Sommers genießen können. Ein Aufenthalt im Only YOU Hotel Málaga bietet vom Rooftop-Pool aus einen atemberaubenden Blick auf den Mittelmeerhafen der Stadt. Im Oktober herrscht immer noch Strandwetter, sodass Reisende an den berühmten Küsten der Costa del Sol spazieren gehen, die lebendige Kunstszene Málagas erkunden oder im Freien mit frischen Meeresfrüchten speisen können, während sie die letzte Sommerhitze genießen.

Durchschnittliche Höchsttemperatur am Tag im Oktober: 24 Grad

Durchschnittliche Sonnenstunden im Oktober: 210+

5. Spätsommer in der Stadt: BLESS Hotel Madrid

Madrid liegt zwar im Landesinneren, aber das sonnige, warme Oktoberwetter und die pulsierende Energie der Stadt lassen den Sommergeist weiterleben. Anspruchsvolle Reisende übernachten im schicken BLESS Hotel Madrid, das sich im exklusiven Stadtteil Salamanca befindet. Genießen Sie Cocktails auf der Dachterrasse mit herrlichem Blick auf die Stadt in der Picos Pardos Sky Lounge, einem luxuriösen Urban-Spa „Beldon Wellness“, und ein Abendessen im Freien. Erkunden Sie die lebendigen Stadtviertel Retiro und Chueca in der Nähe, besuchen Sie eine Flamenco-Show oder genießen Sie einfach die spätsommerliche Wärme in einem der vielen Straßencafes der Stadt. Die zentrale Lage und die stilvolle Atmosphäre des Hotels machen es zu einem ausgezeichneten Ort für einen eleganten Städtetrip.

BLESS Hotel Madrid hat kürzlich seinen exklusiven Gastronomiebereich in der Hotellobby, wiedereröffnet. Nach einer Neugestaltung durch Alejandra Pombo präsentiert „Pinzelada“ nun eine neue Speisekarte, eine internationale Cocktailbar und eine Ptisserie. Ein Highlight ist das neue Angebot des Afternoon Teas: eine sehr stilvolle Art, einen Shoppingtag ausklingen zu lassen.

Durchschnittliche Höchsttemperatur im Oktober: 21 Grad

Durchschnittliche Sonnenstunden im Oktober: 180+

* Meteorologische Informationen vom https://www.metoffice.gov.uk

