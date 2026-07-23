Sommer-PR: Chancen in der nachrichtenarmen Zeit nutzen

Sommerloch gezielt für wirksame Online-PR und Pressemitteilungen einsetzen

In der nachrichtenarmen Zeit des Sommers bieten sich Unternehmen besondere Chancen für Online-PR. Wer strategisch Pressemitteilungen platziert, profitiert von weniger Konkurrenz um Medienaufmerksamkeit und kann relevante Themen gezielt veröffentlichen.

Warum die nachrichtenarme Sommerzeit für PR geeignet ist

In den Sommermonaten, wenn politische Institutionen, der Bundestag und viele Unternehmen in der Sommerpause sind, sprechen Medien von einer „nachrichtenarmen Zeit“ oder dem „Sommerloch“. In dieser Phase erscheinen weniger aktuelle Top-Themen und Ereignisse. Zeitungen und Online-Medien suchen daher verstärkt nach leserfreundlichen, unterhaltsamen oder informativen Inhalten, um ihre Ausgaben und Seiten zu füllen.

Unternehmen treffen hier auf eine Situation mit deutlich weniger Wettbewerb um Themenplatzierungen:

– Das Sommerloch sorgt für geringere PR-Aktivität bei Mitbewerbern.

– Redaktionen haben mehr Platz für Hintergrundberichte, Expertenbeiträge und spannende Geschichten.

– Gut aufbereitete Pressemitteilungen haben eine erhöhte Chance auf Veröffentlichung.

Wer diese Zeit für Pressearbeit nutzt, erreicht mit zentralen Botschaften und saisonal relevanten Inhalten leichter relevante Medien und Zielgruppen.

Themenideen für Sommer-PR und Pressemitteilungen

Pressemitteilungen profitieren in der Sommerzeit besonders, wenn sie Anknüpfungspunkte zum aktuellen saisonalen Kontext bieten. Laut PR-Gateway lassen sich verschiedene Themen erfolgreich platzieren:

– Saisonale Trends: Aktuelle Entwicklungen oder Angebote speziell für den Sommer, wie neue Produkte oder Dienstleistungen.

– Sommeraktionen: Informationen über Gewinnspiele, Events, Aktionen oder Rabatte zur Ferienzeit.

– Relevante Ratgeber: Tipps und Hinweise zu Urlaub, Freizeit, Reisen, Sicherheit, Gesundheit und regionalen Angeboten.

– Unternehmensnachrichten: Standorterweiterungen, neue Kooperationen, personelle Veränderungen oder Jubiläen.

– Fachwissen und Studien: Expertenmeinungen, Trendanalysen oder Umfrageergebnisse mit Bezug zu sommerlichen Fragestellungen.

Wichtig ist, Inhalte emotional, lebensnah oder unterhaltsam aufzubereiten, um das Interesse von Lesern und Redaktionen zu gewinnen. Themen, die jedem begegnen – vom Grillen über Gartenarbeit bis zu Reisevorbereitungen – stoßen in der Sommerzeit besonders auf Resonanz.

Tipps für die erfolgreiche Verbreitung während des Sommerlochs

Die nachrichtenarme Zeit eignet sich, um geplante PR-Maßnahmen gezielt vorzuziehen oder zusätzliche Presseaussendungen einzuplanen:

– Frühzeitig Redaktionspläne prüfen und saisonale Ereignisse im Kalender berücksichtigen.

– Aufmerksamkeitsstarke Überschriften wählen, die zum aktuellen Informationsbedürfnis der Zielgruppe passen.

– Serviceorientierte Inhalte bieten, zum Beispiel Tipps, Checklisten oder anschauliche Beispiele.

– Digitale Kanäle wie Online-Presseportale, Newsrooms und Social Media einbeziehen, um eine breite Reichweite zu erzielen.

– Pressemitteilungen regelmäßig und konsistent veröffentlichen, um dauerhaft präsent zu bleiben.

Online-PR erreicht Journalisten, Redaktionen, Blogger und Leser auch in den Sommermonaten, wenn klassische Kontaktnetzwerke weniger aktiv sind. Das Sommerloch wird so zur Chance für erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite. Mehr Tipps zur Sommer-PR im Sommerloch

Unternehmen, die ihre Sommer-PR strategisch planen und aussagekräftige Themen aufbereiten, profitieren von der erhöhten Aufmerksamkeit in dieser Zeit. Über Online-PR-Portale können Pressemitteilungen einfach und effizient veröffentlicht und in zahlreichen Medien platziert werden. PR-Gateway unterstützt Unternehmen bei der automatisierten Verbreitung von Sommer-Pressemitteilungen, um die nachrichtenarme Zeit erfolgreich zu nutzen.

Fazit: Die Sommerzeit ist ideal, um neue Kontakte zu Redaktionen zu knüpfen und die eigene Medienpräsenz auszubauen.

Key Facts:

– In der Sommerzeit sind Medien verstärkt auf der Suche nach attraktiven Inhalten.

– Das Sommerloch bietet weniger Konkurrenz für Pressemitteilungen und Online-PR.

– Saisonale Themen wie Sommeraktionen, Expertenbeiträge oder Trends sind besonders gefragt.

– Frühzeitige, gezielte Planung erhöht die Chance auf Medienplatzierungen in der nachrichtenarmen Zeit.

– Emotional aufbereitete, lebensnahe Inhalte erzielen in der Sommerzeit größere Aufmerksamkeit.

– Regelmäßige Veröffentlichungen steigern Sichtbarkeit und Reichweite.

– Online-PR-Verteiler wie PR-Gateway ermöglichen breite, automatisierte Verbreitung von Pressemitteilungen.

Weitere Informationen: PR-Gateway

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