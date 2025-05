Sommer, Sonner, Bikini: Mini-Guide für unbeschwerte Strandtage

So langsam steigen die Temperaturen und vielleicht ist auch schon dein nächster Urlaub in Planung. Dazu gehört für viele ein Aufenthalt am Traumstrand. Doch nicht jeder fühlt sich in Bikini, Badeanzug und Co. so wirklich wohl. Dabei ist das Aussehen nur die halbe Miete. Auf ein selbstbewusstes Auftreten kommt es an. Und das losgelöst von vermeintlich idealen Body Types. Wir sagen ade zu Selbstzweifeln. Mit diesen Tipps steht schönen Tagen am Strand nichts mehr im Wege.

1. Die richtige Größe für Badebekleidung

Wie im Job so auch am Strand: Das richtige Outfit hilft, sich mit seinen vermeintlichen Problemzonen wohl zu fühlen. Knallige Farben und auffällige Prints lenken den Blick auf das, was du betonen möchtest. Ob Honolulu oder Bandeau-Oberteil, highwaisted Slips oder Boy-Shorts – Bikinis und Badeanzüge gibt es mittlerweile in einer großen Auswahl an Modellen und Schnitten. Schließlich sollte ein perfekt sitzender Bikini in großen Größen unbedingt am Strand mit dabei sein.

Unser Tipp!

Zwing dich nicht zu einen bestimmten Style, nur weil der gerade angesagt ist. Vielmehr gilt es entspannt die ideale Größe zu finden und verschiedene Bademode-Passformen ausprobieren: Bustier- oder Balkonette-Oberteile sind ideal, für einen großen Busen, der etwas mehr Halt braucht. Sport-Bikini-Tops verrutschen kaum und sind perfekt für alle, die Wassersport lieben. Brazilian Slips haben schmale Seitenteile und betonen den Po. High-Waisted Slips kaschieren – wenn man es denn möchte – die Bauchpartie und betonen die Taille. Boy-Shorts bedecken den Oberschenkelansatz und sind bequem bei Beach Volleyball und anderen sportlichen Aktivitäten am Strand.

