Sommerlicher Frottier von erwinmueller.de

Tipps zu Größen und Materialien von Frottiertüchern und Bademänteln

Frottier ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Jeder benutzt die weichen saugstarken Tücher und Bademäntel täglich im Bad und auch in der Freizeit. Bei Materialien und Saugfähigkeit gibt es einige Unterschiede. Die Größe der Frottiertücher hängt vom geplanten Einsatz ab. Mit den Tipps von erwinmueller.de findet man für jeden Anlass das richtige Frottiertuch.

Handtuch, Duschtuch, Badetuch, Liegetuch – der Unterschied liegt in der Größe

Die Größe von Frottiertüchern sollte sich danach richten, wie sie genutzt werden. Standard im Badezimmer sind Handtücher und Gästetücher. Die gängigste Größe bei Handtüchern ist 50 x 100 cm. Erwin Müller bietet auch eine Länge von 80 cm an. Gästetücher sind mit einer Größe von 30 x 50 cm ideal zum Hände abtrocken in Bad und Toilette, nicht nur für Gäste.

Das Duschtuch hat mit den Maßen 70 x 140 cm die ideale Größe zum Abtrocknen und Warmhalten nach Bad oder Dusche. Badetücher hingegen sind mit 100 x 150 cm etwas breiter und länger und damit ideale Begleiter für Strand und Badesee. Und dann gibt es noch das Liege- oder Saunatuch. Dieses ist mit einer Größe von 80 x 200 cm schmal und sehr lang und damit bestens als Unterlage auf Liegen und in der Sauna geeignet.

Mit seinen Frottierserien bietet erwinmueller.de Frottiertücher in verschiedenen Designs, Farben und Gewichten an. Alle Tücher haben Schlaufen zum Aufhängen und können individuell bestickt werden.

Die Bio Walk-Frottier Serie „Tübingen“ überzeugt mit hochwertiger und extrem saugstarker Qualität bei einem Gewicht von 600g/m². Das feine Gewebe aus Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau wirkt durch die samtig schimmernde Optik und Ton-in-Ton-Bordüren an beiden Seiten klassisch elegant.

Leichtfrottier Bademäntel und Ponchos

Auch im Sommer bei höheren Temperaturen, möchte man nicht auf seinen flauschigen Frottier-Bademantel verzichten. Da ist Leichtfrottier mit einem Gewicht von nur 220 g/m² die richtige Wahl. Neu bei Erwin Müller ist der Damen Leichtfrottier-Bademantel mit Kapuze und Kordelzug. Bequem und vielseitig einsetzbar zu Hause, am Strand und am See sind Leichtfrottier Kinder-Ponchos. Schnell übergezogen sorgen sie für ein rundum gutes Gefühl.

Materialien und Saugfähigkeit

Walk-Frottier, Zwirn-Frottier, Frottier-Velours – die verschiedenen Materialbezeichnungen können schon mal verwirrend sein. Erwin Müller erklärt, was sich dahinter verbirgt:

Bei Walk-Frottier werden die Flor-Schlaufen aus einem einzelnen Garn erstellt. Je höher das Quadratmeter-Gewicht, desto dicker und länger sind die Schlaufen und umso weicher und saugfähiger der Frottier. Frottier-Velours ist ein Tuch mit samtiger Oberfläche und meist einer Unterseite aus Walk-Frottier. Für die Velours-Oberfläche werden die Schlaufen von Walk-Frottier aufgeschnitten, dadurch wird es samtig weich und die Farben leuchten besonders schön. Velours hat jedoch eine geringere Saugfähigkeit. Zwirn-Frottier wiederum wird aus fest gedrehtem Garn hergestellt, ist sehr strapazierfähig, enorm saugfähig und hat einen hohen Massage-Effekt.

Im Servicebereich von erwinmueller.de sind noch viele weitere Tipps und Informationen zu Material und Pflege von Frottierwaren zu finden:

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

