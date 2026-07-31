Sommerzeit im Allgäu – eine Lady urlaubt kostenlos

Freundinnenzeit, Familienurlaub und entspannte Wellnesstage im Ringhotel Sonneck.

Lieblingsmenschen schnappen.Auszeit genießen.Liebe Gäste und Freunde des Sonneck,wann haben Sie sich zuletzt ganz bewusst Zeit für die Menschen genommen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?Ein gemeinsames Wochenende mit den besten Freundinnen, entspannte Ferientage mit der Familie oder eine kleine Auszeit zu zweit: Manchmal braucht es gar nicht viel, um neue Energie zu tanken und schöne Erinnerungen zu sammeln.Im Ringhotel Sonneck erwartet Sie dafür der passende Rückzugsort. Ruhig am Waldrand und ganz in der Nähe des Kurparks von Bad Wörishofen verbinden sich bei uns wohltuende Wellnessmomente, genussvolle Abende und die herrliche Natur des Allgäus.Unser Tipp für diesen Sommer: Packen Sie Ihre Lieblingsmenschen ein und gönnen Sie sich eine Auszeit, die noch lange in Erinnerung bleibt.

4 kommen. 3 zahlen.

Eine Lady geht auf uns. Und das den ganzen Sommer lang. Entspannen Sie im Ringhotel Sonneck zu viert bei 2 Übernachtungen inklusive täglichem Gourmet-Frühstück & Verwöhn 4-Gang Menü am Abend. Für Ihren perfekten Relax-Moment erhalten Sie pro Zimmer von uns 1x 50 € Gutschein für unser AllgäuSPA.

2x Übernachtungen

Tägliches Schlemmer-Frühstück

Tägliches Verwöhn-4-Gang-Menü am Abend

Spritz zur Begrüßung

Abschiedsgeschenk für zu Hause

1x 50,- € Gutschein für das Allgäu Spa (pro Zimmer)Nutzung von Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft Sonneck Alm, Fitnessraum und Relax Lounge

2 Nächte ab 235,00 € pro Person

Relaxtage 4=3

Genießen, verwöhnen lassen und relaxen. Entspannen Sie im Ringhotel Sonneck mit 4 Übernachtungen, genießen Sie die Ruhe im idyllischen Allgäu und verweilen Sie in unserem Wellnessbereich. Für Ihren perfekten Relax-Moment erhalten Sie pro Zimmer von uns 1x 50 € Gutschein für unser AllgäuSPA.* Lassen Sie sich täglich kulinarisch von unserem Küchenteam verwöhnen mit unserem Schlemmer-Frühstück und unserem Verwöhn-Abendessen.

Ein Urlaubstag geschenkt, von uns für Sie.

*Um rechtzeitige Buchung der Anwendung wird gebeten. Das Angebot ist nur mit einer Anreise montags oder sonntags buchbar.

4x Übernachtungen

Tägliches Schlemmer-Frühstück

Tägliches Verwöhn-4-Gang-Menü am Abend

1x Vitalcocktail pro Person

1x 50,- € Gutschein für das Allgäu SpaNutzung von Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft Sonneck Alm, Fitnessraum und Relax Lounge

4 Nächte ab 339,00 € pro Person

Sonneck Heimat&Genuss

Genießen Sie echt HeimatGenuss mit zwei entspannten Übernachtungen inklusive Frühstück im Kneipp-Kurort Bad Wörishofen.

Zur Begrüßung erwarten Sie im Ringhotel Sonneck ein Aperitif sowie ein Vitalcocktail pro Person, sowie eine Flasche Wasser auf dem Zimmer. An beiden Abenden werden Sie mit einem Verwöhnmenü in 4 Gängen oder einem abwechslungsreichen Buffet kulinarisch verwöhnt. Entspannen Sie in der Poollandschaft und der gemütlichen Sonneck Alm – eine Wellnesstasche mit Leihbademantel und Handtüchern steht Ihnen zur Verfügung.

Mit der Bad Wörishofen Card profitieren Sie zudem von zahlreichen Vergünstigungen und kostenlosem ÖPNV. Freuen Sie sich auf eine genussvolle Auszeit ganz im Sinne von „Echt HeimatGenuss erleben“.

2x Übernachtungen

Tägliches Schlemmer-Frühstück

Täglich ein heimatgenüssliches Verwöhn-4-Gang-Menü am Abend

1x Vitalcocktail pro Person

1x Flasche Wasser bei Anreise auf dem Zimmer

Bad Wörishofen Card mit vielen Vergünstigungen und kostenlosem ÖPNV

Tasche mit Leihbademantel und Handtüchern

Nutzung von Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft Sonneck Alm, Fitnessraum und Relax Lounge

2 Nächte ab199,00 € pro Person

Hole In One

Ein perfektes Angebot für Golf- und Wellnessliebhaber! Genießen Sie 3 Nächte mit Frühstück und einem Verwöhn-4-Gang-Abendmenü. Entspannen Sie im Wellnessbereich und nutzen Sie zwei Green Fees für unvergessliche Golferlebnisse, im Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. Türkheim und Allgäuer Golf- und Landclub e.V. in Ottobeuren. Ideal für Erholungssuchende und Sportbegeisterte.

3x Übernachtungen

Tägliches Schlemmer-Frühstück

Tägliches Verwöhn-4-Gang-Menü am Abend

1x Glas Sekt pro Person

1x Green Fee im Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V. in Türkheim

1x Green Fee im Allgäuer Golf- und Landclub e.V. in Ottobeuren

Nutzung von Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft Sonneck Alm, Fitnessraum und Relax Loung

3 Nächte ab 499,00 € pro Person

Ihr Wellnesshotel in Bad Wörishofen

Entspannen Sie im Vitalhotel Sonneck

Erleben Sie die naturnahe Idylle des Allgäus in Verbindung mit dem Komfort eines 4 Sterne Hotels. Die besondere Lage des Vitalhotel Sonneck macht Ihren Aufenthalt in Bad Wörishofen perfekt.

Das Vitalhotel Sonneck in Bad Wörishofen verfügt über 50 gemütlich und stilvoll eingerichtete Doppel- und Einzelzimmer, ein Appartement und zwei Suiten. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und mit Telefon, Sat-TV, Föhn, Kosmetikspiegel und Dusche/WC ausgestattet. In fast allen Zimmern können Sie vom Balkon aus die herrliche Landschaft des Unterallgäus genießen.

Firmenkontakt

Vitalhotel Sonneck ****

Jürgen Lehn

Am Tannenbaum 1

86825 Bad Wörishofen

+49 (0) 82 47 – 33 49 0 – 0



https://www.vitalhotel-sonneck.meinwellnessurlaub.com/

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