Sondenreparatur: In vielen Fällen günstiger als Neugerät

Sondenreparatur und Wartung können sich für Arztpraxen und medizinische Einrichtungen lohnen

“In vielen Fällen ist die Instandsetzung von medizintechnischen Geräten im Vergleich zum Neukauf die bessere Variante. Die Reparatur ist günstiger, bei Medi-Manage Innovation mindestens 15 Prozent gegenüber den gängigen Herstellerpreisen”, betont die Geschäftsführerin der Medi-Manage Innovation GmbH, Monika Wüster. Noch einen Vorteil stellt das Unternehmen in diesem Zusammenhang heraus. Durch eine Reparatur entfällt die Zeit für die Entscheidungsfindung zu einem neuen Gerät. Zudem braucht es keinen zeitlichen Aufwand für die Einweisung und Schulung der Mitarbeiter. Die bisher bekannte Technik kann weiter in Gebrauch bleiben.

Die Experten der Medi-Manage Innovation GmbH reparieren drei verschiedene Arten von Ultraschallsonden:

– Standard-Sonde

– 3D/4D-Sonde

– TEE-Sonde

Was sind die häufige Einsatzbereiche von Ultraschallsonden?

Sonden sind medizinische Instrumente, die für die Untersuchung bzw. die Therapie an schwer zugänglichen Körperstellen gedacht sind. Je nach Anwendungsbereich gibt es Unterscheidungen. Zu den am häufigsten eingesetzten Sonden zählen die Ultraschall-Sonden. Sie sind Teil eines Ultraschall-Gerätes, das in ganz verschiedenen diagnostischen Bereichen Verwendung findet.

Dazu gehören zum Beispiel die Rektalsonde für die Prostata-Diagnostik. Außerdem gibt es die Gefäßsonden in der intravaskulären Ultraschalldiagnostik. Die Kardiologie nutzt regelmäßig Sonden für die Diagnostik und Therapie, etwa die TEE- Sonden. Diese sind auch als Schluckecho bekannt. Über die Speiseröhre werden sie in den Körper eingeführt. Hierdurch lässt sich das Herz von hinten betrachten.

Welche Schäden können auftreten und machen eine Sondenreparatur nötig?

Typische Reparaturen bei der Standard Sonde sind unter anderem die Erneuerung der Membran oder auch die Erneuerung des Knickschutzes. Nicht selten braucht es zudem eine Instandsetzung der Kabelummantelung. Verbesserungen bei der Steckerelektronik gehören ebenfalls zu den typischen Reparaturarbeiten.

Bei der 3D/4D Sonde stehen oft die Erneuerung von 3D/4D Linsen und die Reparatur von 3D/4D Motoren an. Weiterhin sind der Austausch von Kristallen sowie Öl und Dichtheit Themen bei der Reparatur dieser Sondenvarianten.

Die TEE-Sonde kann eine Erneuerung des Abwinklungsgummis als auch der Beschichtung und Beschriftung des Einführungsschlauchs benötigen. Denkbar ist ebenso eine Reparatur von Bissspuren am Einführungsschlauch. Die Neuverdrahtung von Ultraschallsonden, Verriegelungen und die Instandsetzung von Steckergehäusen gehören ebenfalls zu gängigen Reparaturen, die auf der “Werkbank” der Medi-Manage Innovation GmbH landen.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

