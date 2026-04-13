Songkran 2026: Thailand feiert aktuell sein Wasserfest

Zwischen Tradition und Lebensfreude – das spektakuläre Songkran Fest in Thailand

Während in diesen Tagen ganz Thailand im Ausnahmezustand ist, erleben Einheimische und Reisende eines der faszinierendsten Feste Südostasiens: Songkran. Vom 13. bis 15. April wird das thailändische Neujahr mit ausgelassenen Wasserschlachten, religiösen Zeremonien und familiären Traditionen gefeiert – ein einzigartiges Zusammenspiel aus Kultur, Spiritualität und purem Lebensgefühl.

Ursprünglich stammt der Begriff Songkran aus dem Sanskrit und bedeutet „Übergang“. Das Fest symbolisiert den Beginn eines neuen Jahres nach dem buddhistischen Kalender und steht für Reinigung, Erneuerung und Glück. Noch heute beginnt Songkran für viele Thailänder mit Tempelbesuchen, Gebeten und rituellen Waschungen von Buddha-Statuen. Besonders bedeutend ist auch das traditionelle „Rod Nam Dum Hua“, bei dem jüngere Menschen älteren Familienmitgliedern respektvoll Wasser über die Hände gießen, um Segen für das neue Jahr zu erhalten.

Parallel zu diesen besinnlichen Ritualen verwandeln sich die Straßen des Landes in riesige Open-Air-Festzonen. In Metropolen wie Bangkok, insbesondere rund um die berühmte Khao San Road, liefern sich Tausende Menschen fröhliche Wasserschlachten. Auch Chiang Mai gilt als Hotspot des Geschehens: Entlang des historischen Wassergrabens der Altstadt wird pausenlos gefeiert. In den Badeorten wie Phuket verbinden sich Strandfeeling und ausgelassene Partystimmung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Songkran ist dabei weit mehr als nur eine riesige Wasserparty. Das Fest bringt Menschen zusammen – über Generationen und Kulturen hinweg. Es steht für Gemeinschaft, Respekt und die Freude am Neuanfang. Gerade für Reisende bietet sich aktuell die seltene Gelegenheit, Thailand von seiner emotionalsten und authentischsten Seite kennenzulernen.

Wer kurzfristig eine Reise plant oder bereits vor Ort ist, sollte sich gut vorbereiten: Wasserdichte Taschen für elektronische Geräte, leichte Kleidung sowie Sonnenschutz sind unverzichtbar. Ebenso wichtig ist der respektvolle Umgang mit den kulturellen Traditionen, insbesondere bei Tempelbesuchen.

Das Songkran-Fest zählt zu den eindrucksvollsten kulturellen Ereignissen weltweit und ist für viele Besucher ein unvergessliches Highlight. Jetzt, mitten im laufenden Fest, zeigt sich Thailand von seiner lebendigsten Seite – ein Moment, der die Magie des Reisens eindrucksvoll erlebbar macht.

Happy Songkran – frohes neues Jahr in Thailand!

Mher dazu im ITA Reiseblog: https://www.fernreise.de/reiseblog/info/songkran-das-wasserfest-in-thailand/

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