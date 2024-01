Sonja Berger bietet Unterstützung für Senioren in Thierhaupten und Umgebung

Thierhaupten, 16.01.2024. Alte Menschen, die im Alltag Hilfe benötigen, werden schon seit vielen Jahren durch die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe tatkräftig unterstützt. Dank Lebenshelferin Sonja Berger, die im Januar 2024 gestartet ist, können Senioren nun auch in Thierhaupten, endlich Hilfe bekommen. Die freiberuflich tätigen Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe packen dort mit an, wo es nötig ist – immer mit dem Ziel, dass ältere Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Vorpflegerische Betreuung für Senioren im eigenen Zuhause

Vor rund 10 Jahren gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun die SeniorenLebenshilfe mit der Absicht, die Versorgungslücke für nicht oder nur teilweise pflegebedürftige Senioren zu schließen. Denn wer keine Hilfe von einem Pflegedienst bekommt, kann bisweilen nicht mehr alle Aspekte des Alltags bewältigen und müsste in ein Heim umziehen. Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe kommen zum Senior nach Hause und sind immer mit dem eigenen Auto unterwegs, sodass sie vielfältig weiterhelfen können.

Das leistet die SeniorenLebenshilfe für „ihre“ Senioren

Bei vielen Senioren beginnt es damit, dass die Hausarbeit nicht mehr ganz so leicht fällt. Putzen, Aufräumen, Wäsche waschen und mehr – all das können die Lebenshelfer übernehmen. Doch die Lebenshelfer sind mehr als eine Haushaltshilfe. Sie erledigen die Einkäufe, kümmern sich um Post- und Behördenangelegenheiten, fahren die Senioren zum Arzt und zu anderen Terminen, gestalten aktiv die Freizeit und sind vor allem als Ansprechpartner für alle Belange da. So bieten die Lebenshelfer auch für Angehörige eine große Entlastung, sodass diese Momente mit ihren Eltern oder Großeltern entspannter genießen können.

Ab jetzt hilft Sonja Berger Senioren in Thierhaupten im Alltag

Als gelernte Erzieherin hat Frau Sonja Berger schon immer gern und viel mit Menschen zusammengearbeitet. Danach arbeitete Sie als Verkäuferin in einem Schreibwarengeschäft. Dort hat Sie viele Gespräche mit Senioren geführt und erste Erfahrungen sammeln können. Sie weiß, dass ein großes, oft unerkanntes Problem alter Menschen die Einsamkeit ist: Wenn Kinder und andere Angehörige weit entfernt wohnen oder beruflich stark eingespannt sind, bleiben dieSenioren oft allein zurück. Hier springt Sonja Berger als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Thierhaupten ein. Sie hilft nicht nur tatkräftig überall dort, wo es gebraucht wird, sondern ist auch menschlich da: Mit Verständnis, Ruhe und Geduld kümmert sie sich darum, dass ihre Senioren einen selbstbestimmten, würdevollen Lebensabend genießen können.

Weitere Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Thierhaupten. Dort stellt sich auch die neue Lebenshelferin Sonja Berger ausführlich vor. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Carola Braun und ihre Familie, die sie bei ihrer Arbeit tatkräftig unterstützt, ist stets darum bemüht, das Team der LebenshelferINNEN noch weiter zu vergrößern. Denn es werden noch mehr engagierte Lebenshelfer gebraucht, um das Angebot der SeniorenLebenshilfe allen interessierten älteren Menschen zugänglich zu machen. Wenn Sie sich für diese Tätigkeit interessieren, dann werden Sie für nähere Informationen ebenfalls online fündig.

Kontakt

Sonja Berger

Altenbacher Weg 7

86672 Thierhaupten

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Ahrweilerstr. 29

D-14197 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030-83221100

E: presse@senleb.de

https://www.seniorenlebenshilfe.de/

