Sorgenlos mit offenem Verdeck – Verbraucherinformation der ERGO Versicherung

Der optimale Versicherungsschutz und die richtige Pflege für Cabrios

Sommer, Sonne, Cabrio: Sobald die Temperaturen steigen, beginnt die Cabrio-Saison. So viel Freude das Fahren mit einem geöffneten Verdeck auch macht, so viel Risiko birgt es gleichzeitig: Schäden, Diebstahl oder die falsche Pflege können den Fahrspaß schnell trüben. Peter Schnitzler, Kfz-Experte von ERGO, erklärt, warum die regelmäßige Pflege unverzichtbar ist und worauf es beim Versicherungsschutz ankommt.

Cabriodach immer schließen?

Ein Cabrio mit offenem Dach ist ein Blickfang – besonders für Langfinger. „Um das Diebstahlrisiko zu reduzieren, sollten Fahrer das Verdeck beim Parken zwingend schließen und keine Wertgegenstände offen liegen lassen“, erläutert Peter Schnitzler, Kfz-Experte von ERGO. Das verhindert zudem nasse Sitze, wenn plötzlich ein Regenschauer aufzieht. Wer nur kurz anhält und das Dach dennoch offenlassen möchte, sollte die Fenster hochkurbeln, Türen und Handschuhfach abschließen und die Lenkradsperre aktivieren. „Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Parkplatz unter einer Laterne oder in einer belebten Straße“, ergänzt Schnitzler.

Verdeck richtig reinigen und pflegen

Das Verdeck ist das Herzstück eines Cabrios. Damit es lange hält, benötigt es die richtige Pflege. Denn Staub, Vogelkot oder intensive UV-Strahlung setzen dem Material zu. „Regelmäßiges Absaugen und Abbürsten verhindert, dass Stoffdächer mit der Zeit spröde werden“, so der Kfz-Experte. Leichte Verschmutzungen entfernen Fahrer am besten mit einer weichen Bürste, während bei hartnäckigen Flecken wie Baumharz oder Insektenresten eine milde Seifenlösung hilft. Hochdruckreiniger sind hingegen keine gute Wahl, da der harte Strahl Nähte und Dichtungen beschädigen kann. „Um das Verdeck vor Feuchtigkeit zu schützen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse zu machen, sollten Fahrer es zwei- bis dreimal pro Jahr imprägnieren, idealerweise nach einer gründlichen Reinigung“, empfiehlt Schnitzler. Ein spezieller Gummipflegestift hält zudem Dichtungen geschmeidig, sodass kein Wasser ins Fahrzeug gelangt.

Versicherungsschutz für Cabrios

Ein umfassender Versicherungsschutz ist für Cabrios aufgrund des höheren Diebstahlrisikos und der größeren Anfälligkeit für Witterungsschäden unverzichtbar. „Eine Teilkaskoversicherung deckt häufig den Diebstahl von fest verbauten Teilen wie dem Autoradio und Sturmschäden ab, während eine Vollkaskoversicherung auch für Vandalismus aufkommt, etwa ein aufgeschlitztes Stoffdach“, erklärt der Kfz-Experte von ERGO. Er empfiehlt Cabrio-Besitzern, die Bedingungen ihrer Police genau zu prüfen.

Saisonkennzeichen – sinnvoll oder nicht?

Viele Cabriofahrer nutzen ihr Fahrzeug nur im Sommer und melden es im Herbst ab. „Um Geld zu sparen, kann sich ein Saisonkennzeichen lohnen“, so Schnitzler. Das bedeutet: In den Monaten, in denen das Auto ruht, meist zwischen November und März, bleibt es zwar angemeldet, ist aber beitragsfrei versichert. Doch Vorsicht: Während dieser Zeit darf das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen stehen, sondern muss auf einem privaten Stellplatz parken. „Übrigens: Überwintert das Cabrio in einem abgeschlossenen Raum wie einer Garage, ist es weiterhin über die Teilkaskoversicherung abgesichert“, ergänzt der Kfz-Experte.

