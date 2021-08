Sorgenlos Zuhause alt werden:

SeniorenLebenshilfe mit neuem Betreuer in Ohrdruf und Umgebung

Ohrdruf, 09.08.2021. Für viele Menschen im Seniorenalter ist der Gedanke an einen Umzug in ein Pflegeheim keine schöne Vorstellung. Sie wünschen sich stattdessen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben, um dort ein so selbstbestimmtes Leben wie möglich zu führen. Doch mit zunehmendem Altem steigt die Hilfebedürftigkeit. Hilfe können hier mobile Pflegedienste leisten, dessen Arbeitsspektrum in den meisten Fällen nur auf die körperliche Pflege fällt. Doch meist brauchen Senioren darüber hinaus noch weitere Unterstützung – etwa bei Arbeiten im Haushalt, beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen und Behördengängen. Und genau in diesem Bereich setzt das Dienstleistungsangebot der SeniorenLebenshilfe an.

Individuelle Betreuung im fortschreitenden Alter

Von ihrem Berliner Hauptsitz aus organisiert das Team der SeniorenLebenshilfe ein bundesweites Netzwerk an Lebenshelfern, die eine Vielzahl an Dienstleistungen im vorpflegerischen Bereich anbieten. Neu im Team als Lebenshelfer ist seit kurzem Hans-Jürgen Graf, der sich künftig um das Wohlergehen vieler Senioren in der Gemeinde Ohrdruf sowie in deren näheren Umgebung kümmern wird. Mit seiner individuell buchbaren Unterstützung hilft er seinen Senioren bei den Hürden des alltäglichen Lebens. Mehr über die SeniorenLebenshilfe sowie Herrn Graf finden sie unter www.seniorenlebenshilfe.de oder Lebenshelfer Ohrdruf.

Hans-Jürgen Graf: Neuer Lebenshelfer für Senioren in Ohrdruf und Umgebung

Hans-Jürgen Graf ist ein lebensbejahender Mensch, der sich schon immer für seine Mitmenschen interessierte. Er besitzt ein sympathisches Wesen und ist vielseitig interessiert. Die Arbeit mit den Senioren als Lebenshelfer sieht er als neue Herausforderung, die er mit voller Motivation angeht. Hans-Jürgen Graf besitzt ein eigenes Auto, mit dem er seine Senioren zum Arzt oder zu Besorgungen fahren kann. Im Haushalt übernimmt er verschiedene Arbeiten und hilft auch gerne bei der Gartenarbeit. Wer möchte, der kann mit Herrn Graf auch einen schönen Ausflug unternehmen oder ihn einfach für ein paar Stunden zuhause als angenehmen Gesprächspartner buchen.

Bestens geschult durch die SeniorenLebenshilfe

Herr Graf ist selbstständiger Lebenshelfer für Senioren. Wie alle anderen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen auch, ist er auf die neue Aufgabe der SeniorenLebenshilfe bestens vorbereitet worden. Zudem wird er künftig regelmäßige Schulungen erhalten, um auch für alle Herausforderungen gewappnet zu sein.

Ein kontinuierlich wachsendes Netzwerk

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und wurde von Carola Braun gegründet. Sie war zuvor viele Jahre selbst als Seniorenhelferin unterwegs und hatte zusammen mit ihrem Mann Benjamin die Idee, daraus etwas größeres werden zu lassen, um ein umfassendes Netzwerk aufzubauen. Der Startschuss fiel im Jahr 2011. Inzwischen gibt es in Deutschland kaum noch weiße Flecken, in denen keine Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe unterwegs sind. Das Besondere an dem Angebot ist, dass jeder Kunde in der Regel von einem einzigen Lebenshelfer betreut wird. Dies ist wichtig, um ein dauerhaft vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Natürlich gibt es immer noch einen großen Bedarf an weiteren Lebenshelfern, die auch in ihrem Umkreis eine engagierte und sinnvolle Tätigkeit im Bereich der Seniorenarbeit suchen. Daher freuen sich die Familie Braun und ihre Mitarbeiter immer auf Interessenten, die sich ebenfalls an dem Projekt beteiligen wollen und Senioren in ihrem Alltag helfen möchten. Wer sich eine Arbeit als Lebenshelfer vorstellen kann, ist herzlich eingeladen.

