Soundbars von Nubert – lieferbar und mit neuen Farben

Nubert ruht sich nicht auf dem aktuellen Testsieg bei Stiftung Warentest bei einteiligen Soundbars aus, sondern legt mit neuen Farben bei der zweitplatzierten nuBoxx AS-425 max nach. Die langerwartete High End Soundplate nuPro XS-85000 RC ist endlich verfügbar. Außerdem werden die Modelle auf der IFA vom 2.9.-6.9.2022 präsentiert.

Schwäbisch Gmünd, 24. August 2022 – Unter dem Motto „Soundbars anders denken“ begann 2014 eine Erfolgsgeschichte bei Nubert. Mit der nuPro AS-250 stellt die schwäbische Lautsprecherschmiede die erste Soundplate als Sockellösung für den TV vor. Damals wie heute setzen die Klangexperten aus Süddeutschland auf ehrlichen, vollen Klang mit großem Gehäusevolumen. Die Initiativzündung kam damals von Geschäftsleiter Roland Spiegler angesichts des unbefriedigenden Klanges der Soundbars, die der Markt zu dem Zeitpunkt zu bieten hatte. Er rekapituliert: „Stereo-Soundbars auf HiFi-Niveau gab es nicht, alle hatten sich auf schmale Riegel mit Pseudo-Surroundsound spezialisiert. Die Überlegung: Mit einer kompakten Lösung den Fernsehton drastisch verbessern und auch die HiFi-Anlage ersetzen. Da wir gerade unsere nuPro A-100 vorgestellt hatten, war der Auftrag an unseren Entwicklungsleiter Markus Pedal schlicht: Auf Basis von zwei quergelegten A-100 eine richtig gut klingende Soundbar bauen! Natürlich war das alles ein wenig komplizierter, aber der Grundgedanke für unsere Stereo-Soundbars mit HiFi-Anspruch war gelegt.“

Die Ergebnisse sind überzeugend: Zuletzt war der Doppelerfolg bei Stiftung Warentest für die einteiligen Soundbars ein absolutes Highlight, bei dem sowohl der Klang, die maximal mögliche Lautstärke und der gleichzeitig geringe Stromverbrauch gelobt wurden. Dabei konnte sich Nubert doppelt freuen: Der Testsieg ging an die nuPro AS-3500 und Platz 2 an die nuBoxx AS-425 max. Auf vielfachen Kundenwunsch wird die klangstarke Soundbar um die zwei Farben schwarz und weiß ergänzt und ist somit ab sofort in vier verschiedenen Ausführungen verfügbar.

nuBoxx AS-425 max – eine Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben

Die nuBoxx AS-425 max ist erst am Ende des letzten Jahres auf den Markt gekommen und konnte von Beginn an überzeugen. Die Kombination aus Bauform, Klang, Features und reduzierter Optik kommt bei Stiftung Warentest gut an: Der aktive TV-Klangverbesserer belegte zuletzt Platz 2 im Vergleich der einteiligen Soundbars (nur die Nubert nuPro AS-3500 schnitt besser ab). Das Gesamtpaket mit Dolby, DTS und Bluetooth aptX HD für 698EUR wertet den TV-Klang deutlich auf. Nur einen Wunsch hörte der hauseigene Support von Nubert immer wieder: „Gibt es die auch in klassischem Schwarz oder Weiß?“ Ab sofort lautet die Antwort ja, denn die Schwaben ergänzen die Farbpalette. Bisher immer zweifarbig in Weiß/Eisgrau und Schwarz/Graphit gehalten, ist die Soundbar nun auch komplett in Schwarz oder Weiß erhältlich. Martin Bühler, Vertriebsleiter bei Nubert, meint dazu: „Wir wollten mit der AS-425 max bewusst neue Wege gehen und einmal andere Farbkombinationen anbieten. Das ist von Erfolg gekrönt und gerade junge Kunden finden Graphit und Eisgrau einfach gut. Aber wer uns kennt, weiß: Wir hören auch Kunden mit anderen Wünschen zu und deshalb haben wir nun Unifarben ergänzt.“ Mittlerweile bei Nubert schon fast Standard: Ab sofort sind die Modelle in den neuen Farben auch sofort lieferbar.

nuPro XS-8500 RC – Lieferbar ab sofort

Die High End Soundbar nuPro XS-8500 RC hat Nubert offiziell vor gut einem Monat angekündigt. Jetzt ist sie sowohl in Schwarz als auch Weiß lieferbar. Die Soundbar ist für Musikwiedergabe optimiert und ersetzt die komplette HiFi-Anlage. Doch auch an die Film- und Serienfans hat Nubert gedacht und integriert Dolby Atmos, davon verarbeitet die nuPro XS-8500 RC bis zu 3.1 nativ (mit emuliertem Center und LFE-Kanal über die beiden Tieftöner nach unten). Für noch mehr Surround-Sound erweitert man die Soundbar mit bis zu acht weiteren Kanälen komplett kabellos. Die neuen nuPro XS-Modellen stehen für den Ausbau auf Mehrkanalton bereit. Die Erfüllung eines Traumes für alle, die einen einfachen Anschluss mit vollem Dolby Atmos Klang möchten. Markus Pedal, Entwicklungsleiter der Firma Nubert, bekräftigt: „Die nuPro XS-8500 RC ist mehr als nur die Evolution unserer Stereolösungen, sondern ist drei Schritte weitergedacht: Wir setzen nicht nur auf 5.1 Unterstützung, sondern sparen direkt noch die Kabel und integrieren wireless bis zur 7.1.4 Wiedergabe.“

nuBoxx AS-225 max und nuBox AS-225

Den idealen Soundbar-Einstieg markiert die nuBox AS-225 für 398EUR, die bereits im Vergleich von 2020 bei den einteiligen Soundbars den Testsieg bei Stiftung Warentest (7/2020) erreichen konnte. Sie wertet den TV-Klang auf und bietet mit HDMI ARC und Bluetooth aptX moderne Anschlussmöglichkeiten. Darüber ist die nuBoxx AS-225 max positioniert, die diesen Zusatz für noch mehr Klangoptionen und den integrierten Dolby Decoder erhalten hat. Sebastian Hennig, Leiter im Bereich eCommerce, stellt die Bedeutung des Produktes heraus: „Für viele unserer Kunden ist die nuBox AS-225 oder deren Nachfolger der erste Kontakt zu unserer Marke und man kann die Begeisterung förmlich greifen, wenn man die Bewertungen der Kunden zu diesen Soundbars liest. Typisch Nubert: Viel Klang zum günstigen Preis.“

nuPro AS-3500

Abgerundet wird das Portfolio von der nuPro AS-3500, die kürzlich im Vergleich von Stiftung Warentest (8/2022) den ersten Platz bei „Soundbars (einteilig)“ belegen konnte: „Bester Klang und hoher Schalldruck mit wenig Strom“ fassten die unabhängigen Tester zusammen. Für Holger Nubert, den Neffen des Firmengründers und für das Retailsegment verantwortlich, zeigt die Soundbar klar ihre Stärken: „Die nuPro AS-3500 steht ganz in der schwäbischen Tradition unserer Firma: Top-Technik bezahlbar und dazu noch günstig im Unterhalt durch geringen Stromverbrauch.“

Fazit und IFA 2022

Nubert hat sich in den letzten acht Jahren als Spezialist für guten Soundbarklang profiliert. Die Produkte erhalten Bestnoten und sind bei den Kunden beliebt. Außerdem sind alle Nubert Soundbars aktuell lieferbar. Endverbraucher, Fachbesucher und Journalisten haben vom 2.9. bis 6.9. die Möglichkeit, in Halle 1.2 an Stand 235 Nubert erstmalig auf der IFA zu erleben. Dort liegt der Fokus auf den vorgestellten Soundbars. Highlight ist die Vorführung von wireless Surround mit der nuPro XS-8500 RC.

Kunden können Nubert-Produkte ohne Risiko 30 Tage zuhause testen oder in den Stores in Duisburg oder Schwäbisch Gmünd anhören.

Preise inkl. Mwst.

nuPro XS-8500 RC: 1.969,00 Euro

nuPro AS-3500: 995,00 Euro

nuBoxx AS-425 max: 698,00 Euro

nuBox AS-225: 398,00 Euro

nuBoxx AS-225 max: 498,00 Euro

Bildmaterial:

nuPro XS-8500 RC: https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nupro-xs-8500-rc.zip

nuPro AS-3500: https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nupro-as-3500.zip

nuBoxx AS-425 max: https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nuboxx-as-425-max.zip

nuBoxx AS-225: https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nubox_as-225.zip

nuBoxx AS-225 max: https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nuboxx_as-225-max.zip

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

