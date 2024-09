Sounds from Spain x Reeperbahn Festival

Eva Ryjlen, Gilipojazz, Marta Knight und Musgö präsentieren ihre musikalischen Werke beim Showcase von Sounds From Spain am 19. September in Hamburg beim Reeperbahn Festival.

Im Rahmen der Förderung der Internationalisierung spanischer Musik in Europa wird Sounds From Spain dieses Jahr erneut am Reeperbahn Festival teilnehmen, das vom 18. bis 21. September 2024 in Hamburg stattfindet.

Wir laden herzlich zum Showcase ein:

Sounds From Spain Showcase at Reeperbahn 2024

Eva Ryjlen, Gilipojazz, Marta Knight und Musgö

19. September 2024 – 20.30 – 1.00 Uhr

Grüner Jäger – Neuer Pfedermarkt 36 – Hamburg

Die spanische Delegation besteht aus vier Bands und ihren jeweiligen Vertretern: Eva Ryjlen (Enredarte), Gilipojazz (Sonde3), Marta Knight (La Castanya) und Musgö (El Tragaluz). Gemeinsam mit PROMUSICAE – dem Verband der Musikproduzenten Spaniens, der die Aktivitäten koordiniert – reisen sie nach Hamburg, um am Showcase teilzunehmen, der am 19. September im Club Grüner Jäger stattfindet. Zudem wird am selben Tag im Club ein Empfang für Fachleute aus der Musikbranche abgehalten. Auch Vertreter*innen von AIE – Artistas, Interpretes y Ejecutantes werden anwesend sein und die Künstler*innen mit Reisestipendien unterstützen.

Neben dem Showcase werden die teilnehmenden Künstler*innen und ihre Vertreter*innen an den vielfältigen Programmpunkten der Reeperbahn Festival Conference teilnehmen.

Das Reeperbahn Festival ist das größte Clubfestival Europas und seit 2006 die bedeutendste europäische Plattform für internationale Popkultur und die Musikindustrie. Es bietet nicht nur eine Bühne für internationales Talent, sondern auch ein Forum für Diskussionen über aktuelle Entwicklungen in der globalen Musikindustrie. Dieses bedeutende Event inspiriert und prägt die Zukunft von Musik und Gesellschaft weit über die Tage des Festivals hinaus.

Diese Initiative wird unterstützt von ICEX Espaoa Exportacion e Inversiones, dem INAEM – Instituto Nacional de Artes Escenicas y de la Musica sowie von AIE – Artistas, Interpretes y Ejecutantes.

