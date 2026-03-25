Souveräne Cloud trifft Edge: UpCloud und bunny.net gehen strategische Partnerschaft ein

München / Helsinki, 25. März 2026 – Der europäische Cloud-Anbieter UpCloud und der slowenische Edge-Plattformbetreiber Bunny.net starten eine strategische Partnerschaft. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen und Organisationen im öffentlichen Sektor einen gemeinsamen Zugang zu Cloud- und Edge-Infrastruktur zu ermöglichen, die europäische Datensouveränität und regulatorische Compliance gewährleistet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit soll die Cloud-Plattform von UpCloud mit dem globalen Edge-Netzwerk von Bunny.net verbunden werden. Durch die Integration entsteht eine einheitliche Plattform, über die Anwendungen entwickelt, betrieben und weltweit ausgeliefert werden können. Gleichzeitig werden die Anforderungen an europäische Datensouveränität und regulatorische Compliance berücksichtigt.

Die ersten Funktionen werden bereits im Sommer 2026 verfügbar sein. Der Zugriff kann sowohl über Programmierschnittstellen (APIs) als auch über den Cloud-Hub von UpCloud erfolgen.

Kombinierte Infrastruktur nach EU-Recht

Die Partnerschaft richtet sich insbesondere an Organisationen, die ihre Anwendungen international bereitstellen möchten, dabei jedoch Wert auf europäische Rechtsstandards und Datensouveränität legen. Die Plattform bietet dafür eine einheitliche Umgebung für den Bezug und die Nutzung von Cloud- und Edge-Ressourcen.

„Mit der Partnerschaft vereinfachen wir europäischen Unternehmen den Zugang zu leistungsfähigen Cloud- und Edge-Diensten, ohne Kompromisse in puncto Datensouveränität einzugehen“, sagt Joel Pihlajamaa, Gründer und CTO von UpCloud.

Auch Bunny.net sieht in der Zusammenarbeit einen großen Schritt hin zu einer leistungsfähigen europäischen Infrastruktur. „Digitale Souveränität sollte nicht mit Abstrichen bei Geschwindigkeit oder Innovationsfähigkeit verbunden sein“, erklärt Dejan Grofelnik-Pelzel, CEO und Gründer von Bunny.net.

Über UpCloud

UpCloud ist ein unabhängiger Anbieter souveräner Cloud-Services mit Sitz in Helsinki und globaler Präsenz auf vier Kontinenten, darunter zehn Rechenzentren in Europa. Das 2011 gegründete Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro und beschäftigt 130 Mitarbeitende. UpCloud wurde 2011 gegründet, ist vollständig finnischer Besitz und operiert innerhalb des europäischen Rechtsrahmens. Weltweit vertrauen mehr als 10.000 Kunden auf UpClouds zuverlässige, performante und kosteneffiziente cloud-native Services auf einer proprietär entwickelten Infrastruktur. Das Unternehmen betreibt seine Dienste innerhalb der EU und erfüllt die Sicherheitsstandards nach ISO 27001.

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