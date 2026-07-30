Souveraineté industrielle et stabilité politique au cœur du Discours du Trône de SM le Roi Mohammed VI

Tétouan, 29. Juli 2026 – Anlässlich des 27. Jahrestags seiner Thronbesteigung richtete Seine Majestät König Mohammed VI. von Tétouan aus eine königliche Ansprache an die Nation, in der er eine umfassende Bilanz der Errungenschaften des Königreichs zog und die großen strategischen Leitlinien für die Zukunft skizzierte.

Vor dem Hintergrund internationaler Spannungen und des wiederauflebenden Protektionismus stellte der Monarch die Stärkung der nationalen Souveränität und der strategischen Selbstversorgung in den Mittelpunkt des neuen Modells der industriellen Entwicklung.

Industrielle Souveränität und Selbstversorgung: die neuen strategischen Säulen:

Angesichts der Notwendigkeit, die globalen Lieferketten zu sichern, kündigte Seine Majestät der König an, dass Marokko die nationale Souveränität und die strategische Selbstversorgung zu Hauptschwerpunkten seiner industriellen Entwicklung gemacht hat. Diese Vision findet konkrete Umsetzung in der Agrar- und Lebensmittelindustrie sowie in der Pharmabranche, die mittlerweile fast 80 % des nationalen Bedarfs decken.

Darüber hinaus betonte der König die Bedeutung des Aufbaus einer industriellen und technologischen Basis für Verteidigung und Cybersicherheit, die darauf abzielt, die Souveränität des Königreichs im Verteidigungsbereich schrittweise zu festigen. Dieses Ziel stärkt den Status Marokkos als regionale Macht in diesen Spitzenbranchen.

Rekordwirtschaftsleistung und Entstehung eines Industriezentrums:

Die königliche Rede hob sehr positive makroökonomische Indikatoren hervor. Die Wachstumsrate erreichte 4,9 % im Jahr 2025, mit entsprechenden Aussichten für 2026. Marokko bestätigt seine Position als führender Automobil-Exporteur Afrikas mit einer Produktionskapazität von einer Million Fahrzeugen pro Jahr. Die Automobil- und Luftfahrtbranche machen nun mehr als 40 % der Gesamtexporte aus und überholen damit den traditionellen Phosphatsektor.

Der König begrüßte zudem die Inbetriebnahme neuer Industrieanlagen, wodurch Marokko in den exklusiven Kreis der Länder aufgenommen wurde, die über spezialisierte Produktionszentren für die Herstellung von Triebwerken und Landesystemen für die Luftfahrt verfügen. Gleichzeitig verdeutlichen der Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette für Elektrobatterien und die Umsetzung des „Marokko-Grün-Wasserstoff-Angebots“ die Fähigkeit des Landes, technologische Veränderungen vorwegzunehmen.

Tourismus und Krisenresilienz:

Der Tourismussektor verzeichnete im Jahr 2025 mit fast 20 Millionen Besuchern, darunter auch im Ausland lebende Marokkaner, ein historisches Ergebnis. Der König lobte zudem die Krisenresilienz des Königreichs und verwies dabei auf das proaktive Hochwassermanagement im Gharb und im Norden des Landes.

Institutionelle Stabilität: Marokkos strategisches Kapital:

Vor dem Hintergrund regionaler und internationaler Spannungen betonte Seine Majestät der König den unschätzbaren Wert der politischen und institutionellen Stabilität Marokkos. „Heute ist Stabilität die Schlüsselvariable in der Entwicklungsgleichung Marokkos. Sie ist auch das strategische Kapital, auf das das Land stolz ist“, erklärte er.

Der Monarch erinnerte daran, dass die wirtschaftlichen und sozialen Errungenschaften kein Zufallsprodukt sind, sondern das Ergebnis einer klaren strategischen Vision und einer Regierungsdoktrin, die auf Eigeninitiative, konsequenter Umsetzung und konstruktiver Selbstkritik beruht.

Soziale Gerechtigkeit und Finanzierung der Wirtschaft:

Parallel zur Wirtschaftsförderung bekräftigte Seine Majestät der König sein Engagement für die menschliche Entwicklung durch die allgemeine Ausweitung der sozialen Absicherung, die darauf abzielt, die Lebensbedingungen zu verbessern und soziale sowie räumliche Gerechtigkeit herzustellen. Er forderte eine effiziente Umsetzung der Programme zur integrierten territorialen Entwicklung, die ausnahmslos alle Regionen abdecken.

Auf finanzieller Ebene forderte der Monarch den nationalen Bankensektor nachdrücklich auf, Investitionen und Großprojekte zu unterstützen, insbesondere durch die Ausweitung des Zugangs zu Finanzmitteln für KMU, Innovation und Export. Er rief zudem zu einer besseren Mobilisierung der inländischen Ersparnisse und zu einer Neubelebung der Finanzmärkte auf.

Internationale Ausstrahlung und Diversifizierung der Partnerschaften:

Marokko präsentiert sich heute als ein glaubwürdiger, angesehener und geachteter internationaler Akteur, so die Worte des Monarchen. Das Königreich wird mittlerweile als führender Wirtschaftsakteur und als gefragter Partner für neue und ausgewogene Kooperationen wahrgenommen. Gestützt auf diesen Status ist es in der Lage, konstruktive Partnerschaftsangebote zu bilateralen und internationalen Fragen zu unterbreiten.

Ein Aufruf zu Vertrauen und Kontinuität:

Zum Abschluss seiner Rede brachte Seine Majestät der König seinen Stolz auf die Königlichen Streitkräfte und alle Sicherheitskräfte zum Ausdruck und würdigte zugleich die Märtyrer der Nation. Er äußerte den Wunsch, dass die nächste Regierungsperiode, die sich aus den bevorstehenden Parlamentswahlen ergeben wird, im Zeichen der Wahrung der Errungenschaften und der Fortsetzung weitreichender Reformen stehen möge, im Geiste des Vertrauens und des Optimismus für die Zukunft Marokkos.

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