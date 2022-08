Soziales Engagement beruflich nutzen

Immer mehr Menschen wollen im beruflichen Alltag etwas Sinnvolles und Soziales leisten

Immer mehr Menschen wollen im beruflichen Alltag mehr als nur Geld verdienen: Sie wollen sich auch sozial engagieren, mit einem guten Gewissen arbeiten. Nur Wenige wissen jedoch, dass sich dieser Wunsch langfristig durch den Einsatz für soziale Organisationen nutzen und verwirklichen lässt. Die auf Promotion für gemeinnützige Vereine spezialisierte Werbeagentur promotionwelt GmbH weist darauf hin, dass sich das Engagement in einem festangestellten Job schon früh auszahlen kann. Arbeiten und Gutes tun, lautet das Motto. Ideal für Menschen mit Berufung.

Als Promoterin oder Promoter an einem der Informationsstände bilden die MitarbeiterInnen der promotionwelt GmbH die Basis dafür, dass Hilfsorganisationen ihre Arbeit für Menschen, Tiere und die Umwelt auf ein solides finanzielles Fundament stellen können. Damit die gemeinnützigen Organisationen ihren wichtigen Aufgaben nachkommen können, werden von promotionwelt GmbH laufend kommunikationsstarke, talentierte und engagierte MitarbeiterInnen im gesamten Bundesgebiet gesucht. Dabei ist es nicht wichtig, ob es sich um Berufsneueinsteiger, Quereinsteiger oder Wiedereinsteiger nachdem die Kinder aus dem Haus sind, handelt: Bei der promotionwelt GmbH wird eine erfüllende Arbeit in einem tollen Team bei einem mehrfach ausgezeichneten Arbeitgeber geboten.

Die promotionwelt GmbH bietet die Chance zu einem festen Arbeitsplatz in einer krisensicheren Branche. In einem mehrstufigen Schulungsprogramm werden die Bewerber geschult. Dabei werden interne und externe Experten eingesetzt. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System lässt sich eine hohe Qualifikation erreichen. Das Qualifizierungsprogramm beginnt jeweils mit individuellen Probetagen, bei denen sich die Interessenten über den Job und den Ablauf informieren können.

Die promotionwelt GmbH mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover wurde von einem jungen Team innerhalb einer seit Jahrzehnten engagierten Unternehmensgruppe gegründet, um so die Erfahrungen mit neuen Ideen umzusetzen. An insgesamt 13 Standorten in ganz Deutschland werden laufend festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, die diesen neuen Weg mitgehen wollen.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

