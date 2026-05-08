Spar Specials: Old Oak Burger startet Happy Hour

Old Oak Burger Genussmomente zum Vorteilspreis: Happy Hour in den Restaurants Old Oak Burger Schwalmstadt sowie Eskinivvach Burger Eschwege

Die Old Oak GmbH erweitert ihre „Spar Specials“ und rückt die neue Happy Hour in den Mittelpunkt. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten möchte das Unternehmen seinen Gästen attraktive Angebote und besondere Genussmomente bieten.

Die Happy Hour gilt in den Restaurants Old Oak Burger Schwalmstadt sowie Eskinivvach Burger Eschwege. Gäste erhalten ausgewählte Burger-Angebote zu besonderen Aktionszeiten direkt in den Restaurants.

Informationen direkt vor Ort in den Old Oak Burger Restaurants und online

Alle Informationen zu den aktuellen Happy-Hour-Angeboten, Zeiten und Aktionen erhalten Gäste:

– direkt in den Old Oak Burger Restaurants

– auf den jeweiligen Webseiten

– über die Social-Media-Kanäle der Standorte

Old Oak Burger: Genuss trifft Qualität

Die Old Oak GmbH steht für moderne Burger-Konzepte mit Fokus auf Frische, Qualität und Nachhaltigkeit. Saftig gegrillte Rindfleisch-Patties, hausgemachte Saucen und kreative Burger-Kreationen sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Mit den neuen Spar Specials verbindet das Unternehmen hochwertige Gastronomie mit attraktiven Angeboten für Gäste in Nordhessen.

Zwei starke Standorte in Nordhessen

Old Oak Burger Schwalmstadt

Friedrich-Ebert-Straße 112

D-34613 Schwalmstadt

www.old-oak-schwalmstadt.de

Eskinivvach Burger Eschwege

Bahnhofstraße 3

D-37269 Eschwege

www.eskinivvach-eschwege.de

Die Old Oak GmbH mit Sitz in Hessen steht für moderne Gastronomiekonzepte mit Fokus auf Qualität, Regionalität und zeitgemäßes Ambiente. Neben den Old Oak Burger Restaurants gehören auch Food Trucks zum Konzept des Unternehmens.

Die Marke richtet sich gezielt an Burger-Liebhaber in Nordhessen und plant perspektivisch weitere Standorte in Hessen.

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

Hinweis: Details zur Happy Hour sowie zu aktuellen Angeboten finden Gäste online und direkt in den Old Oak Burger Restaurants.

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.old-oak-burger.de

www.old-oak-restaurant.de

www.eskinivvach-eschwege.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Hans-Heiner-Müller-Allee 3

34346 Hann. Münden (bei Kassel & Göttingen)

+49 30 44 677 188



https://www.old-oak-restaurant.de

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10405 Berlin

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