Große Schuhe bei Europas größtem Versandhaus für XL-Schuhe zum Sparpreis

Sparbombe ist geplatzt: 33% Rabatt beim SSV von schuhplus

Europas führender Fachhändler für Schuhe in Übergrößen, schuhplus aus Niedersachsen, gibt bekannt, dass ab sofort ein 33 %-Rabatt auf eine Vielzahl von Modellen im Rahmen des Sommer-Schlussverkaufs (SSV) verfügbar ist. Unter dem Motto „Größe zählt“ setzt schuhplus ab sofort erneut ein Zeichen für hochwertige Schuhmode in Übergrößen und bietet seinen Kundinnen und Kunden damit eine einmalige Gelegenheit, modische Schuhe zu attraktiven Preisen zu erwerben. Der Rabatt ist bis zum Ende des SSV gültig und lässt sich mit dem Gutscheincode „SSV-2024“ im Warenkorb einlösen. Auch in den schuhplus-Filialen im Saterland und in Dörverden findet der SSV auf zahlreiche Schuhe statt, die im Digitaldisplay mit dem Hinweis „SSV“ gekennzeichnet sind. „Der SSV ist für uns jedes Jahr eine Gelegenheit, unseren Kunden hochwertige Schuhe zu besonders attraktiven Konditionen anzubieten. Wir wissen, dass die Suche nach Schuhen in Übergrößen oftmals frustrierend sein kann, daher wollen wir mit diesem Rabatt nicht nur für Erleichterung, sondern auch für Freude beim Einkaufen sorgen“, erklärt Kay Zimmer (49), Geschäftsführer und Gründer von schuhplus.

Übergrößen für Damen und Herren: Große Vielfalt, große Auswahl

Der SchuhXL-Sezialist schuhplus hat es sich seit seiner Gründung zur Aufgabe gemacht, Damen- und Herrenschuhe in Übergrößen in einer Vielfalt anzubieten, die in der Schuhbranche einzigartig ist. Mit einem Sortiment, das von eleganten Businessschuhen bis hin zu sportlichen Sneakern reicht, finden Menschen mit großen Füßen hier die passende Schuhmode. Der aktuelle Sommer-Schlussverkauf umfasst eine breite Palette an Marken und Stilen, darunter auch exklusive Modelle, die nur bei schuhplus erhältlich sind. „Unsere Kunden wissen es zu schätzen, dass sie bei uns nicht nur irgendeinen Schuh in ihrer Größe finden, sondern vor allem große Schuhe, die modisch sind, perfekt passen und höchsten Tragekomfort bieten“, betont Georg Mahn (48),Co-Gründer und Marketingleiter von schuhplus. „Gerade im Sommer ist es wichtig, dass die Schuhe nicht nur optisch ansprechend, sondern auch leicht und bequem sind. Das war uns bei der Auswahl der SSV-Modelle besonders wichtig, damit der Sommer sozusagen auch noch ein wenig nachwirken kann.“

Ausgezeichnetes Kundenfeedback und steigende Nachfrage bei schuhplus

Mit dem Fokus auf Kundenzufriedenheit und einer außergewöhnlichen Produktauswahl hat sich schuhplus in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und dabei einen festen Platz im deutschen Einzelhandel für Übergrößen erarbeitet. „Wir sind unglaublich stolz auf die Resonanz, die wir von unseren Kunden bekommen“, so Zimmer weiter. „Besonders freut uns, dass wir immer wieder hören, wie erleichtert Menschen sind, endlich stilvolle und gut sitzende Schuhe in ihrer Größe zu finden. Das bestärkt uns in unserer Mission, die Nr. 1 für Schuhe in Übergrößen zu bleiben.“ Erst vor wenigen Wochen wurde der Nischenhändler vom Nachrichtensender ntv mit dem Award „Deutschlands Beste Online-Shops 2024“ in der Kategorie „Schuhe“ ausgezeichnet. In den letzten Jahren hat sich die Nachfrage nach modischen Schuhen in großen Schuhgrößen erheblich gesteigert, erläutert Mahn, was unter anderem auf eine wachsende Akzeptanz und Selbstverständlichkeit bei den Konsumenten zurückzuführen ist. „Früher war es für viele Menschen ein Problem, übergroße Schuhe zu finden, die modisch und bezahlbar sind. Heute wissen die Leute, dass sie bei uns eine riesige Auswahl an aktuellen Trends finden – und das zu fairen Preisen“, fügt Mahn hinzu.

Komfortables Einkaufen: schuhplus Online und im stationären Handel entdecken

Der Rabatt im Sommer-Schlussverkauf gilt sowohl für den Online-Shop von schuhplus als auch für die stationären Fachgeschäfte in Dörverden und in Sedelsberg am c-Port Saterland. Kunden, die den Online-Shop nutzen, können sich auf eine einfache Handhabung freuen: Der Gutscheincode SSV-2024 wird einfach im Warenkorb eingegeben, und der Rabatt wird direkt vom Gesamtbetrag abgezogen. In den Filialen werden SSV-Artikel hingeben auffällig im Digitaldisplay der Kundschaft angezeigt. „Für uns ist es entscheidend, unseren Kunden sowohl online als auch in unseren Geschäften ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten“, erläutert Zimmer. „Der persönliche Kontakt und die Beratung sind uns wichtig, weil wir wissen, dass die richtige Schuhwahl maßgeblich zum Wohlbefinden beiträgt.“

Nachhaltigkeit und Qualität im Fokus

Neben modischer Vielfalt und bequemen Einkaufsmöglichkeiten legt schuhplus großen Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität. Alle angebotenen Modelle stammen von renommierten Herstellern, die höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung stellen. „Schuhe in Übergrößen sind nicht einfach nur größer, sie müssen auch bestimmten Anforderungen an Stabilität und Tragekomfort genügen“, erklärt Mahn. „Wir achten daher bei unserer Produktauswahl darauf, dass sowohl optische als auch funktionale Kriterien erfüllt werden.“ Die Förderung von Nachhaltigkeit ist bei schuhplus ebenfalls ein wichtiges Thema. „Wir setzen zunehmend auf Hersteller, die umweltfreundliche Produktionsverfahren anwenden und recycelbare Materialien verwenden. Unsere Kunden schätzen es, dass sie bei uns nicht nur modische, sondern auch nachhaltige Schuhe kaufen können“, betont Zimmer.

Ausblick: Spannende neue XL-Schuh-Kollektionen für Herbst/Winter bei schuhplus

Während der Sommer-Schlussverkauf in vollem Gange ist, wirft schuhplus bereits einen Blick auf die kommenden Herbst- und Winterkollektionen. „Wir freuen uns schon darauf, unseren Kundinnen und Kunden bald die neuesten Trends für die kalte Jahreszeit präsentieren zu können“, kündigt Mahn an. „Von robusten Stiefeln bis hin zu eleganten Boots wird auch hier wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein.“ Abschließend ergänzt Zimmer: „Wir möchten uns bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken und freuen uns, ihnen mit dem 33 %-Rabatt im SSV eine Freude bereiten zu können. Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, Menschen mit großen Füßen eine ebenso große Auswahl an modischen Schuhen zu bieten.“

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

