Sparda-Bank München: Peter Berger neu im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Sparda-Bank München eG hat den bisherigen

Generalbevollmächtigten Peter Berger mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in den

Vorstand berufen. Er folgt auf Hermann Busch, der im Juli 2022 nach 16-jähriger

Tätigkeit als Vorstandsmitglied in den Ruhestand gegangen ist. Peter Berger

komplettiert damit die Führungsriege um Helmut Lind (Vorsitz), Petra Müller und

Silke Schneider-Wild. Der 46-jährige Diplom-Bankbetriebswirt wechselte 1999 zur

Sparda-Bank München und war dort langjährig in der Internen Revision tätig, ab

2011 als Abteilungsleiter. Im Frühjahr 2019 wurde Peter Berger Direktor im

Vorstandsstab, im Folgejahr Direktor im Bereich Produktion. Zeitgleich erhielt der

gebürtige Schrobenhausener Prokura und wurde zum Generalbevollmächtigten

ernannt. Als Vorstandsmitglied wird Peter Berger künftig das Ressort Produktion

und Revision verantworten.

„Mit Peter Berger haben wir einen menschlich und fachlich ausgezeichneten

Vorstand gewonnen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese anspruchsvolle Position

aus den eigenen Reihen der Bank besetzen konnten“, erklärt Berthold Ottmann, der

Aufsichtsratsvorsitzende der Sparda-Bank München.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG ist Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank. In ihrem Geschäftsgebiet Oberbayern betreut sie rund 287.000 Mitglieder.

Das Wohl von Mensch und Umwelt ist in der Gemeinwohl-Ökonomie oberstes Ziel des Wirtschaftens. Sie steht somit für ein wertebasiertes Wirtschaften. Gemeinwohl-Unternehmen messen ihr Handeln zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz. Weitere Informationen unter www.wirtschaft-fuer-alle.de

Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.

