Sparda-Bank München schließt Vorstandsumbau ab

Peer Teske wird zum 1. September 2024 vom Aufsichtsrat in den Vorstand der Sparda-Bank München eG berufen. Der bisherige Generalbevollmächtigte komplettiert damit das Gremium um den Vorsitzenden Peter Berger und Vorstandsmitglied Joachim Gorny.

Der 60-jährige Diplom-Betriebswirt war bereits ab 1999 im weitesten Sinne für die Sparda-Banken tätig: Als Vorstandsmitglied der netbank AG begleitete er 17 Jahre lang den Auf- und Ausbau des Joint Ventures von insgesamt sieben Sparda-Banken.

Zum Jahresbeginn 2023 startete Peer Teske bei der Sparda-Bank München als Chief Information Officer und Gesamtprojektleiter für die IT-Migration der Kernbankanwendungen von der Sopra Financial Technology GmbH zur Atruvia AG, die im März 2025 stattfindet. Neun Monate später übernahm er – mittlerweile Generalbevollmächtigter und Prokurist – den Bereich Markt und Vertrieb. Seine Leidenschaft ist der Vertrieb; dieses Ressort wird Peer Teske auch als Vorstandsmitglied verantworten.

Berthold Ottmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank München, freut sich über das neue Vorstandsmitglied: „Peer Teske ist eine hervorragende Ergänzung unseres bisherigen Vorstandsteams, in das er sich mit seinem umfassenden Vertriebs-Know-how und hohem Engagement einbringt. In seiner bisherigen Zeit bei der Sparda-Bank München hat er bereits vieles erreicht. Daher freuen wir uns, dass Peer Teske nun mit Peter Berger und Joachim Gorny an der Spitze unserer Genossenschaftsbank steht.“

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG ist Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank. In ihrem Geschäftsgebiet Oberbayern betreut sie mit 758 Mitarbeitenden über 345.000 Kundinnen und Kunden (Stand: 31.03.2024).

Die 1930 gegründete Genossenschaftsbank für private Kundinnen und Kunden verbindet die persönliche Beratung in 33 Filialen und die örtliche Nähe der 23 SB-Center mit den Vorteilen von einfachen und bequemen Online-Services.

Der Umwelt- und Klimaschutz sind der Sparda-Bank München sehr wichtig. Die Nachhaltigkeit ist fest im Handeln der Bank verankert. Dies zeigt sich auch in ihrem Angebot mit nachhaltigen Finanzlösungen im Geldanlage- und Finanzierungsbereich.

