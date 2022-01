Sparen im Netz: Diese Deals verändern das Einkaufsverhalten

[Sponsored Post] Immer mehr Menschen kaufen online ein und verzichten dabei nur ungern auf Sparpotenzial. Das ist auch nicht nötig, wie das Schnäppchenportal Mein Deal eindrucksvoll beweist. Wie hoch die Ausgaben beim Einkauf sind, hängt zu einem großen Teil vom Konsumenten selbst ab. Denn das Internet bietet eine Menge Möglichkeiten zu sparen, wenn es richtig genutzt wird. Mit den perfekten Deals, umfangreichen Vergleichen und Taktiken ist es möglich, Rabatte und Gutscheine zu finden. Wie einfach das geht, erfahren Sie jetzt.

Deals und Angebote immer direkt finden

Internet und E-Commerce werden immer wichtiger, das merken auch Shopbetreiber. Nicht nur, dass die Kundenzahl ansteigt, auch der Konkurrenzdruck wird größer. Ständig entstehen neue Shops, locken mit Rabatten und Willkommensangeboten. Die logische Konsequenz daraus ist, dass auch alteingesessene Onlineshops immer häufiger auf großzügige Rabatte und Deals setzen müssen. Für den Verbraucher ein Segen, insbesondere dann, wenn er entsprechende Deal-Portale direkt unter seinen Lesezeichen gespeichert hat.

In den großen Weiten des Internets immer genau die Angebote zu finden, die gerade wirklich rentabel sind, ist für Verbraucher nicht nur zu mühselig, sondern oft schlicht unmöglich. Deal-Portale geben daher entscheidende Hinweise und verraten, wann es sich lohnt, zuzuschlagen. Auf diese Weise können Rabatte von 50 % und mehr erzielt werden. Es lohnt sich also, täglich einen Blick auf die neuesten gelisteten Rabatte zu werfen und zu schauen, ob es ein Schnäppchen für den eigenen Bedarf gibt.

Preisvergleiche sind von hoher Wichtigkeit

Wenn Sie zum Shoppen in die Innenstadt fahren, finden Sie eine gewisse Anzahl an Shops und können dazwischen wählen. Finden Sie in einem Kaufhaus ein Paar Schuhe, schauen Sie möglicherweise noch im zweiten Kaufhaus nach, ob Sie dort weniger bezahlen. Mehr Sparpotenzial ist Ihnen nicht gegeben. Im Internet sieht das ganz anders aus, denn hier können Sie hunderte Shops und Angebote miteinander vergleichen und so mit wenigen Mausklicks bares Geld sparen.

Vor allem die Deutschen sparen gerne und so wundert es nicht, dass hierzulande Vergleichsportale sehr beliebt geworden sind. Es kann sich manchmal aber lohnen, nicht nur ein Vergleichsportal zu nutzen. Denn natürlich wird auch hier mit Provisionen gearbeitet. Sagen mehrere unabhängige Websites allerdings, dass ein bestimmtes Produkt bei einem bestimmten Shop am günstigsten ist, kann zugeschlagen werden. Eine Recherche zur Qualität des gewünschten Produkts ist über zahlreiche Testberichte ebenfalls möglich.

Cashback Deals im Internet finden

Cashback ist ein Konzept, mit dem sich vor allem im Lebensmittelbereich viel Geld sparen lässt. Es funktioniert ganz einfach: Hersteller bringen Produkte auf den Markt und bieten dem Kunden beim Kauf Cashback an. Der Kunde kauft das Produkt, hebt den Kassenbon auf und lädt diesen dann im Internet hoch. Alternativ kann auch der Versand per E-Mail an den Hersteller erfolgen. Nun wird der Kaufbetrag per Banküberweisung oder auch per Paypal erstattet.

Warum es solche Angebote gibt, ist schnell erklärt. Viele Verbraucher sind misstrauisch gegenüber neuer Produkte, die Hersteller aber möchten diese gerne verkaufen. Mit Cashback Aktionen ist der Kauf für den Konsumenten risikofrei, denn er erhält sein Geld zurück. Gleichzeitig steigen die Verkaufszahlen für den Hersteller an. Im Internet gibt es spezielle Deal-Websites, die neueste Cashback Aktionen auflisten, um Ihnen die komplizierte Suche im Supermarkt zu ersparen.

Die Sache mit dem Warenkorb – so gibt es Rabatte

Es ist ein echter Geheimtipp unter Schnäppchenjägern, der satte Rabatte bringen kann. Wenn Sie gerade in einem Online-Shop unterwegs sind und zahlreiche Produkte in Ihren Warenkorb legen, wittert der Händler ein Geschäft. Er rechnet damit, dass Sie die Bestellung in Kürze auslösen und er die Waren verpackt an Sie versenden kann. Beenden Sie den Einkauf jetzt aber, belassen die Waren im Warenkorb und verlassen die Website, sieht der Händler das Geschäft als verloren an.

Nun möchte er Ihnen Anreize geben, um den Kauf doch noch abzuschließen. Um diesen Effekt nutzen zu können, brauchen Sie einen Kundenaccount im Online-Shop und müssen eingeloggt sein. Dann können Sie damit rechnen, dass Sie schon nach wenigen Tagen E-Mails bekommen, mit dem Hinweis, dass Sie etwas in Ihrem Warenkorb vergessen haben. Im Zuge dieser Erinnerung erhalten Sie fast immer einen Nachlass auf den Preis angeboten, ein Angebot für kostenlose Versandkosten oder einen Rabatt für den nächsten Einkauf. Es kann sich daher manchmal lohnen, zu warten.

Die Änderung der Preise im Internet

Ist es Ihnen auch schon einmal passiert? Sie haben etwas im Internet gekauft und keine Woche später war der gleiche Artikel deutlich günstiger geworden? Wie ärgerlich, wenn Sie den vollen Preis bezahlen mussten. Diese Preisschwankungen sind online völlig normal und von verschiedenen Faktoren abhängig. Wird ein Produkt häufig gekauft und erscheint damit beliebt, steigen die Preise oft schnell an. Anders sieht es hingegen mit Ladenhütern aus, die im Einzelhandel auch als „Penner-Produkte“ bezeichnet werden.

Hierbei handelt es sich um Waren, die für die Kunden nicht interessant erscheinen. Sie erhalten im Shop keine Klicks, sie landen nicht im Warenkorb und werden schon gar nicht gekauft. Hat ein Produkt über einen langen Zeitraum keinen Absatz gemacht, werden die Preise in der Zukunft eher sinken als steigen. Manchmal kann es sich lohnen, ein paar Tage zu warten und zu beobachten, ob der Wunschartikel noch günstiger wird. Bei Produkten, die sehr beliebt sind und einem Hype unterliegen, ist die Wahrscheinlichkeit allerdings eher gering.

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass auch die Uhrzeit einen Einfluss auf den Preis haben kann. Viele Artikel sind an den Wochentagen zwischen 08:00 und 12:00 deutlich günstiger zu haben als an den Wochenenden.

Außerhalb der Saison die besten Deals erzielen

Im Sommer kaufen wir Bademode, im Winter kaufen wir Kuscheldecken. Warum aber nicht einfach mal andersrum einkaufen? Denn im Sommer, wenn der Absatz von warmen, flauschigen Kuscheldecken auf den Nullpunkt sinkt, sind diese online besonders günstig erhältlich. Wohingegen sich im Winter, wenn draußen der Schnee fällt, Ventilatoren oder Klimaanlagen oft zu Schnäppchenpreisen über den Ladentisch gehen.

Immerhin müssen die Lager für die nächsten Produktserien geleert werden und die Händler sind oft froh, wenn noch jemand kauft. Vor Weihnachten steigen übrigens die Preise rapide an, vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik und im Bereich von Spielzeug. Manchmal lohnt es sich also, die Weihnachtsgeschenke im Sommer zu kaufen, wenn bestimmte Spielwaren gerade nicht so hoch im Kurs stehen.