Sparen ist gar nicht so schwierig – wenn man es richtig macht

Heute (27.10.2023) ist einer der wohl kuriosesten Feiertage: der „Mit-Absicht-Geld-verlieren-Tag“. Schon komisch, wenn der Fünfeuroschein von Oma auf einmal nicht mehr in der Hosentasche ist, dann ist Festtagsstimmung das letzte, was aufkommt, oder? Der Verlust von Geld sorgt allgemeinhin für starke Emotionen, doch Freude gehört nicht dazu.

Es gibt aber tatsächlich Situationen, in denen Menschen absichtlich Geld verlieren und sich keinerlei Gedanken darüber machen – und zwar beim Sparen.

Die Sparstrategie vieler Menschen besteht aus einem Unterkonto bei ihrer Bank des Vertrauens oder einem Geheimversteck zwischen Matratze und Lattenrost. In Zeiten von Inflation und Rezession sei das eine fatale Finanzstrategie, meint der Börsenexperte und Vortragsredner Jean Meyer. Er sagt klar:

„Sparen war gestern. Investieren ist heute.“

An der Börse liegt ein enormes, ungenutztes Potenzial

Bei dem Wort Investieren packt viele Menschen die Angst. Der Aktienmarkt sei zu volatil, die Strukturen der Börse zu kompliziert und finanzielle Freiheit oder Reichtum ein unerreichbarer Tagtraum. Meyer räumt ein:

„Es stimmt, dass der Aktienmarkt ein gewisses Risiko birgt. Doch die Chancen auf finanzielle Freiheit oder sogar Reichtum sind an der Börse weitaus größer als auf dem Sparkonto.“

Manch einer hat womöglich schon sein Glück auf dem Aktienmarkt probiert und bislang nur Misserfolge verzeichnet. Doch das liegt laut Meyer nicht an der Börse per se, sondern hat folgenden Grund: Viele Sparer setzen auf die falschen Pferde, legen ihr Geld falsch an und provozieren dadurch Wertverluste.

Genau an dieser Stelle setzt Meyer mit seinem Vortrag “ Von Bienen, Bullen und Bären: Was Sparer von der Natur lernen“ an. Die Börse sei kein Buch mit sieben Siegeln. Wer die Gesetze erst einmal verstanden hat, kann sie nutzen, um dem Wunsch nach finanzieller Freiheit und Reichtum näher zu kommen. In seinem Vortrag erklärt er:

– Wie jeder finanziell unabhängig werden kann

– Warum die Börse die beste Anlageform ist

– Was die Natur mit Finanzmanagement zu tun hat

Der Trick ist, nicht alles auf eine Karte zu setzen, weder auf der Bank noch an der Börse

Sparen bedeutet nicht unbedingt, ein Sparbuch zu eröffnen und monatlich eine feste Summe einzuzahlen. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, sein Geld zu sparen und dabei sogar passiv zu vermehren. Laut dem Vortragsredner sind jedoch bei jeder Finanzstrategie drei Faktoren entscheidend:

1. Zeit: Finanzielle Freiheit und Reichtum erlangt man nicht über Nacht. Sparen, ob auf dem Aktienmarkt oder auf dem Bankkonto, erfordert Zeit.

2. Diversifikation: Ein breites Portfolio verringert das Risiko. Das bedeutet, Sparer sollten weder alles auf dem Sparbuch anlegen noch alles an der Börse investieren.

3. Disziplin: Sparen ohne Verzicht ist nicht möglich. Wer seine finanziellen Ziele erreichen möchte, muss Abstriche machen.

„Wenn Sie als Sparer das „1×1 der Börse“ beherrschen, können Sie durch eine kluge und gut recherchierte Anlagestrategie die Vorteile des Aktienmarktes erkennen und nutzen, um Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen und langfristigen Wohlstand aufzubauen“, erklärt Meyer in seinem Vortrag zu Reichtum.

Die Angst vor alternativen Sparmöglichkeiten wie dem Aktienmarkt rührt oftmals daher, dass sich viele nicht auskennen. Aber in der Zeit des Internets war niemals einfacher, sich Wissen anzueignen. Das „1×1 der Börse“ ist für jeden Mann und jede Frau ist erlernbar.

Seit fast 30 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann.

Für den jungen Jean Meyer war es schon früh klar, dass er beruflich etwas mit Geld machen wollte. Neben seiner erfolgreichen Leistungssportkarriere als Ringer absolvierte Meyer eine Lehre zum Bankkaufmann. Hier durchlief er alle möglichen Abteilungen und betreute dann intensiv die Firmenkunden. Er studierte Bankbetriebswirtschaft und machte sich schon im Alter von 22 Jahren als unabhängiger Finanzberater mit der „Finanzhaus Meyer AG“ bei der er Vorstand, Gründungs- und Hauptaktionär ist selbstständig. Seit fast 3 Jahrzehnten begleitet er nun Menschen zu ihrer finanziellen Freiheit. Jean Meyer ist Initiator und Fondsmanager des Aktiendachfonds Aaapollo 11 Global. In seiner Freizeit beschäftigt sich der sympathische Keynote Speaker Jean Meyer mit der Imkerei und der Fischerei. Er setzt sich für die Erhaltung des Biosphärenreservates Spreewald ein. In seinen Reden vergleicht er oftmals die Welt der Bienen und die Natur mit Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt.

Seine Expertise aus der Finanzbranche gibt Jean Meyer neben seinen mitreißenden Vorträgen als Vortragsredner auch in seinen drei Büchern „Glücksfaktor Geld“, „Die 25 besten Finanzberater Deutschlands“ und „Aaapollo 11 Global – Die Geschichte eines Aktienfonds“ weiter. Finanzberater Jean Meyers Passion ist es, die Menschen dazu zu bringen, mehr über ihr Geld nachdenken. Wir leben in einem reichen Land, sind aber eine Bevölkerung, die wenig Erspartes vorzuweisen hat. Der Finanzexperte und Redner Meyer ist sicher, dass die Deutschen zu wenig finanzielle Bildung haben und manchmal sogar wohlhabende Menschen beziehungsweise auch das Geld an sich verachten. Dabei ist es neben der Gesundheit, der größte Wunsch der Menschen, finanziell frei zu sein.

In seinen spannenden Vorträgen spricht Finanzberater Jean Meyer offen und ehrlich über die Finanzbranche und gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend anlegen kann, um so finanziell zufrieden und frei zu sein. Denn auch ohne den großen Lottogewinn kann man mit seinen Finanzen glücklich sein.

