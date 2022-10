Sparkassen DirektVersicherung: Drei Tarife für vier Pfoten

Tarife individuell an die Bedürfnisse anpassbar / Hundehalter-Haftpflichtversicherung sichert Personen- und Sachschäden ab / Kooperation mit Uelzener Allgemeine Versicherungen

Düsseldorf, Oktober 2022. Der beste Freund des Menschen ist der Hund und noch dazu eines der beliebtesten Haustiere. Im Alltag kann allerdings einiges passieren, das die Freude über den täglichen Begleiter trübt. Eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung kann vor unschönen Kosten schützen und sichert durch den Hund entstandene Personen- und Sachschäden ab.

Für Menschen, die mit Hunden leben, dürfte es keine Seltenheit sein, dass die Tiere auch einmal irgendetwas anstellen. Selbst bei äußerst gut erzogenen Hunden kann es zu Zwischenfällen kommen. Emilia kennt das nur zu gut. Sie besitzt einen vierjährigen Jack-Russell-Terrier, der äußerst lebendig und abenteuerlustig ist. Da kann es schon mal sein, dass er auf einem Spaziergang fremde Personen aus reinem Spieltrieb anspringt. Das meint er nicht böse. Aber so eine Überraschungsaktion kann im schlimmsten Fall zu ernsten Verletzungen führen. Neulich hat sich bspw. eine ältere Dame, die von Ludwig überschwänglich begrüßt wurde, erschreckt – und ist dann gestürzt. Zum Glück ist nichts passiert.

Genau für diese und ähnliche Fälle gibt es die neue Hundehalter-Haftpflichtversicherung. An einem anderen Tag hat Fellnase Ludwig einen Radfahrer angebellt, der prompt vor Schreck vom Fahrrad fiel. Auch ihm ist glücklicherweise nichts passiert. Aber am neuen Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden, der im Rahmen einer Hundehalter-Haftpflichtversicherung abgedeckt ist.

Tarife auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt

„In der Produkt-Palette der Sparkassen DirektVersicherung befinden sich nicht nur Versicherungen für Mensch, Auto oder Hausstand. Dank unseres Kooperationspartners Uelzener Allgemeine Versicherungen bieten wir auch Schutz für die tierischen Wegbegleiter des Menschen – Hunde, Katzen und Pferde. Gemeinsam mit der Uelzener konnten wir nun unser Versicherungsangebot ausbauen. Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung schützt unsere Kundinnen und Kunden vor hohen Kosten und bietet eine umfassende Absicherung im Schadenfall“, unterstreicht Dr. Jürgen Cramer, Vorstand der Sparkassen DirektVersicherung.

Die Tarife sind individuell zugeschnitten auf die Ansprüche und Bedürfnisse von Menschen, die mit Hunden leben. Der Versicherungsschutz gilt für alle Hunde – unabhängig von der Rasse. Schon der Basis-Tarif ab 6,43 Euro im Monat ist mit einer Deckungssumme in Höhe von fünf Millionen Euro ausgestattet. Auch das Mitführen des Hundes ohne Leine ist in diesem Tarif abgesichert. „Der Premium-Tarif ist bei unserer Kundschaft besonders beliebt. Neben den Leistungen des Basis-Tarifs sind ebenso Mietsachschäden und ein Forderungsausfallschutz integriert. Die Deckungssumme ist außerdem angehoben auf zehn Millionen Euro. Und das alles schon ab 7,19 Euro im Monat“, erläutert Cramer.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

