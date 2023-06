Sparkassen DirektVersicherung: Ein sicheres Zuhause mit der neuen Wohngebäudeversicherung

Neues, innovatives Produkt der Sparkassen DirektVersicherung / Absicherung von Gebäudeschäden jeglicher Art / Drei Tarife für den besten Schutz / Individuell anpassbar

Düsseldorf, im Juni 2023. Mit ihrer neuen Wohngebäudeversicherung bietet die Sparkassen DirektVersicherung ab sofort bestmöglichen Schutz vor finanziellen Risiken bei Schäden am Eigenheim. Drei Tarife bieten den Kundinnen und Kunden des Düsseldorfer Direktversicherers starke Leistungen mit Wahlmöglichkeit. Durch die umfangreichen, zubuchbaren Leistungsbausteine können die Tarife individuell auf die eigenen Bedürfnisse und die persönliche Risikosituation angepasst werden.

Eine Wohngebäudeversicherung ist nicht nur in Zeiten zunehmender Naturkatastrophen ratsam. Sie sorgt für die finanzielle Entschädigung nach einem Versicherungsfall und kommt beispielsweise für die Kosten nach Schäden durch Brand, Nässe oder Sturm auf. In der Wohngebäudeversicherung ist alles komplett versichert – vom Dach bis zum Keller. Dazu zählen sämtliche Gebäudebestandteile wie Dachziegel, Vordächer, Schneefangzäune, Fenster, Rollos, Regenrinnen; weiterhin Heizungs-, Klima- und thermische Solaranlagen sowie angrenzende Terrassen. „Ein Haus ist nicht wie das andere. Da wir bei unserer neuen Wohngebäudeversicherung optimale individuelle Wahlmöglichkeit anbieten wollen, haben wir gleich drei Tarife entwickelt, die sich mit zusätzlichen Leistungsbausteinen erweitern lassen“, so Dr. Jürgen Cramer, Mitglied und Sprecher des Vorstands der Sparkassen DirektVersicherung, bei der Vorstellung des neuen Produkts.

Drei Tarife für den besten Schutz

Schon der günstigste Tarif WohngebäudeBasis bietet grundlegende Absicherung gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Um die sich aktuell stark entwickelnden Baukosten zu berücksichtigen, gilt die Versicherung zum sogenannten „gleitenden Neuwert“. Das bedeutet, dass die Wertentwicklung der Immobilie angemessen berücksichtigt wird. Elementarschäden, eine Glasversicherung, der Schutz für haustechnische Anlagen und auch die Absicherung von Ableitungsrohren der Wasserversorgung auf und außerhalb des Grundstücks sind optional zubuchbar.

Im Tarif WohngebäudePlusProtect sind unter anderem der Diebstahl von fest mit dem Gebäude verbundenen Sachen sowie die Beseitigung von Graffiti- und Vandalismusschäden versichert; alle Leistungen des Basis-Tarifs sind selbstverständlich automatisch enthalten. Wenn es noch ein bisschen mehr sein darf, bietet der Tarif WohngebäudePremium außerdem die Reparatur von undichten Gasleitungen auf dem Grundstück sowie die Gebäudebeschädigung durch Marder und wild lebende Tiere.

Wirksames Instrument gegen immense Kosten

„Eine Wohngebäudeversicherung ist für alle Menschen, die ein Haus besitzen, immer und ohne Ausnahme sinnvoll. Die Kosten für einen Wiederaufbau oder die Instandsetzung – beispielsweise nach Sturm oder Brand – sind immens hoch. Bei der Sparkassen DirektVersicherung können Kundinnen und Kunden ihre Immobilie schon für einen verhältnismäßig geringen Beitrag gegen finanzielle Folgen durch Schäden absichern“, betont Cramer. Und alle, die bereits eine Wohngebäudeversicherung abgeschlossen haben, sollten das geltende Preis-Leistungs-Verhältnis unbedingt einmal mit den neuen, innovativen und leistungsstarken Tarifen der Sparkassen DirektVersicherung vergleichen.

Alles über die Wohngebäudeversicherung:

https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/wohngebaeudeversicherung/

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

https://www.facebook.com/sdv24

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



https://www.sparkassen-direkt.de

Pressekontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



http://www.sparkassen-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.