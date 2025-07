Sparpreis auf Urlaubs & Schulstart Fotos bei fotoCharly

Heiße Sommer Aktionen & Fotogeschenke für besondere Erinnerungen

Urlaubsfotos und Erinnerungen der Sommermonate als echte Fotos festhalten – das ist jetzt bei fotoCharly besonders einfach. Denn bis zum 04.09.2025 sparen Sie, bei Bestellung von mindestens 75 Fotoabzügen, das Porto. Sie wollen alle schönen Momente in einem Buch? Auch hier hat fotoCharly vom 25.07. bis zum 04.09.2025 eine tolle Aktion laufen: 1 bestellen, 2 gleiche Fotobücher erhalten. Der Schulstart kommt schneller als man denkt: Darum sparen Kunden von 08.08. bis 04.09.2025 20% auf ausgewählte Fotoprodukte, die in der Schultüte eine besonders gute Figur machen. Und ab 22.08. bis zum 18.09.2025 sparen Sie ebenfalls 20% auf ausgewählte Wanddeko. Alle Aktionen gesammelt entdecken Sie hier: https://www.fotocharly.at/aktionen

GROßE AKTION: Echte Fotos drucken & Porto sparen

Ob Strand oder Stadt Urlaub – das Handy ist ein stetiger Begleiter und ständig werden Fotos gemacht. Um diese Erinnerungen im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu machen und immer vor Augen zu haben, hat fotoCharly eine schöne Aktion für Sie: bis zum 04. September 2025 sparen Sie ab einer Bestellung von mindestens 75 echten Fotos (bis zum Format 13×18 cm) die Versandkosten. Dafür einfach den Code Portoat im Gutscheinfeld bei der Bestellung im Online Shop eingeben und das Porto wird direkt vom Rechnungsbetrag abgezogen. Mehr Infos unter https://www.fotocharly.at/produkte/fotos-poster

Aktion zur Einschulung: 20% sparen

Besondere Geschenke für die Schultüte gesucht? Bei fotoCharly finden Sie spannende und einzigartige Fotogeschenke, die in der Schultüte besonders gut ankommen. Von 08. August bis zum 04. September 2025 sparen Sie 20% auf ausgewählte Artikel. Ob Kindergarten oder Volksschule – bei dieser Auswahl ist garantiert etwas für Sie dabei! Tipp: Auch ältere und erwachsene Kinder freuen sich über Fotogeschenke zum Neustart! Mehr dazu: https://www.fotocharly.at/themen/schule-kindergarten

fotoCharly hat Geburtstag: 50% auf 2 gleiche Fotobücher sparen

Sie wollen Urlaubs Erinnerungen & schöne Momente aus dem Sommer für sich gesammelt festhalten und am besten auch noch eines für Mitreisende als Geschenk haben? Wie praktisch, dass fotoCharly eine Jubiläums Aktion GENAU dafür hat: Gestalten Sie bis zum 04. September 2025 ein wunderschönes Premium oder Classic Fotobuch und bestellen sie eine für sich – das zweite, gleiche Fotobuch schenken wir Ihnen! Jetzt online entdecken, gestalten und sparen: https://www.fotocharly.at/produkte/fotobuecher

Alle Aktionen von fotoCharly finden Sie gesammelt unter: https://www.fotocharly.at/aktionen

fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

