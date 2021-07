Speaker Slam Weltrekord: In fünf Minuten zum Sieg

Yvonne Kasperek holt den Titel nach Dormagen

Einen Erfolg auf ganzer Linie erzielte Yvonne Kasperek beim internationalen Speaker Slam am 16. Juli in Mastershausen. Mit ihrem Vortrag “Du weißt noch nicht, wie gut du bist.” begeisterte die Unternehmensberaterin das Publikum und die professionelle Jury gleichermaßen und holte den Excellence Award in ihre Heimatstadt Dormagen.

Vier Minuten, keine Sekunde länger haben Teilnehmer des internationalen Speaker Slams, um einen mitreißenden Vortrag zu halten. Dann wird automatisch der Ton abgestellt. Der von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Rednerwettstreit stellt hohe Anforderungen an die Nerven von Vortragenden. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München findet der internationale Speakerslam mittlerweile in Mastershausen statt und stellte am 16. Juli mit 79 Teilnehmern aus 12 Ländern und in drei Sprachen einen neuen Weltrekord auf. In der Jury waren die Experten Josua Laufer (Expertenportal), Selina Hare (Radioexpertin), Dennis Agyemang (Radioexperte) und Jörg Rositzke (Geschäftsführer TV Sender Hamburg 1).

Die Themenwahl bestimmen die Klammer. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends besteht darin, das Publikum und die fachkundige Jury dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.

Yvonne Kasperek aus Dormagen überzeugte alle Anwesenden mit “Du weißt noch nicht, wie gut du bist”, einem Vortrag zum Thema Potentialentwicklung, das Herzensthema der Unternehmerin.

Wenn es um das Thema Potentialentwicklung geht, gibt es viele unterschiedliche Meinungen und noch viel mehr Missverständnisse. Als Expertin ist Yvonne Kasperek überzeugt davon, dass Menschen nur einen kleinen Teil ihrer Fähigkeiten und Leistungen nutzen und zeigen. “Vor allem am Arbeitsplatz bringt die richtige Potentialentwicklung nicht nur Vorteile für die Mitarbeiter:innen”, sagt die Dormagenerin, “viele Vorgesetzte haben verstanden, dass eine zielgerichtete Potentialentwicklung zu einer sinnerfüllten Tätigkeit und damit zu hoher Mitarbeiterbindung führt. Eine Win-Win-Situation für alle.” So verbindet sie mit ihrem Rednertalent ihre Empathie zu Menschen und ihre Leidenschaft im Beruf – und gewinnt dabei schon mal einen Excellence Award.

Erfahren, engagiert, empathisch und energiegeladen – diese Frau begeistert und bewegt ihre Leser und ihr Auditorium auf ganzer Linie. Seit über 30 Jahren bestimmt die spürbare Leidenschaft für Menschen und für Changemanagement das Denken und Handeln von Yvonne Kasperek. Seit fast 25 Jahren begleitet sie mit ihrer Unternehmensberatung Zahnärzte und ihre Mitarbeiter auf dem Weg der Optimierung und Potentialentwicklung. Sowohl im Management wie auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Ausgebildet zum Management-Coach und Reiss-Profil-Master überzeugt Yvonne Kasperek durch profundes Wissen und bewährte Strategien in den erfolgsrelevanten Gebieten von Unternehmen.

Ihr Lebensmotto: Man muss die Dinge sachlich sehen, aber menschlich entscheiden.

Kontakt

Synchrodent

Yvonne Kasperek

Knechtstedener Str. 41

41540 Dormagen

01716263632

kasperek@synchrodent.de

http://www.synchrodent.de

Bildquelle: @dominikpfau.com