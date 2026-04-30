Mit Freude und innerer Überzeugung zu aussergewöhnlicher Leistung

Bubendorferin begeistert Publikum beim Internationalen Speaker-Slam mit emotionaler Bühnenperformance.

Natalie Stürchler erntete für ihren inspirierenden Auftritt über die Kraft des Glaubens tosenden Applaus und erreichte das Finale des renommierten Rednerwettbewerbs.

Die Mentorin Natalie Stürchler aus Bubendorf überzeugte am 23. April 2026 beim Internationalen Speaker-Slam in Mastershausen Jury und Publikum mit einer fesselnden Darbietung. Vor Rednern aus 18 Nationen sicherte sie sich einen Platz im Finale und bewegte mit ihrer Botschaft nicht nur die rund 150 Anwesenden im Saal, sondern

auch über 100.000 Zuschauer, die den Wettbewerb per Livestream verfolgten.

Der Internationale Speaker-Slam gilt als einer der anspruchsvollsten Wettbewerbe seiner Art. Jeder Teilnehmer hat nur wenige Minuten Zeit, um ein komplexes Thema auf den Punkt zu bringen und das Publikum emotional zu erreichen. Natalie Stürchler nutzte diesen Moment, um über einen unkonventionellen Weg zu persönlichem

Erfolg zu sprechen. Ihre Performance war geprägt von einer Energie, die den Raum sofort erfüllte und die Zuhörer in ihren Bann zog. Die Reaktionen waren unmittelbar: Anhaltender Applaus und laute Zurufe

aus dem Publikum bestätigten die starke Wirkung ihrer Worte und ihrer Präsenz.

Im Mittelpunkt ihres Vortrags stand die Idee, dass wahre Leistungsfähigkeit nicht aus Druck und Härte, sondern aus innerer Überzeugung, Freude und Leichtigkeit entsteht. Diese Perspektive, die im Kontrast zu gängigen Erfolgsstrategien steht, machte ihren Auftritt besonders einprägsam. Stürchler schöpft ihre Expertise aus einem ungewöhnlichen Hintergrund, der Lizenzen im leistungsorientierten Reit- und Motorsport umfasst. Sie verbindet die Disziplin des Spitzensports mit den Prinzipien des Mentaltrainings und der Energetik, um zu zeigen, wie mentale Stärke und Körperbewusstsein zusammenwirken, um außergewöhnliche Ziele zu

erreichen.

„Wenn du an dich glaubst kannst du alles erreichen, und das mit Freude und Leichtigkeit“, erklärte Natalie Stürchler nach ihrem Auftritt und fasste damit die Kernbotschaft zusammen, die beim Publikum so großen Anklang fand.

Über Natalie Stürchler

Natalie Stürchler ist Mentorin für Performance-Energetik und kommt aus Bubendorf. Sie verbindet ihre

langjährige Erfahrung aus dem Reit- und Motorsport mit fundiertem Wissen in Energetik, Mentaltraining und Körperbewusstsein. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, Menschen dabei zu unterstützen, durch die bewusste Steuerung ihrer inneren Energie außergewöhnliche Leistungen zu erzielen und ihre Ziele mit Freude und Leichtigkeit zu erreichen.

Medienkontakt: Natalie Stürchler nastuerchler@gmail.com

+491718193988 www.linkedin.com/in/nataliestuerchler

Wir sind im Bereich Mentaltraining und Energetik tätig, unterstützen Menschen dabei, gesund Leistungsfähig zu bleiben oder zu werden.

Kontakt

Natalie Stuerchler Energetik LLC

Natalie Stürchler

Wildensteinerstrasse

4416 Bubendorf

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