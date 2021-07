Spende an s’Münchner Herz & Young Wings Stiftung

Im Rahmen des Entrepreneurs Lunch mit Gast-Redner Christian Lindner wurden Familie Steinberg und Martina Münch-Nicolaidis Spenden überreicht.

THE GROW by SalsUp hat kürzlich einen Entrepreneurs Lunch in München abgehalten. Dabei kamen 90 ausgewählte Unternehmer zusammen, um über Innovationen im DACH-Raum zu sprechen. Keynotes gaben u.a. Christian Lindner, Prof. Dr. Nadine Kammerlander, Wolfgang Bosbach und Thomas Sattelberger. Unter den Gästen fanden sich Münchner Größen wie TV-Löwe Georg Kofler, Moderator Jürgen Kirner, Martin Kilian vom Münchner Schlüsseldienst und Trachten-Ausstatter Axel Munz.

Nach dem Programm ist der Veranstalter SalsUp auch seiner sozialen Verantwortung nachgekommen:

Frau Martina Münch-Nicolaidis konnten 1955EUR für die YoungWings Stiftung übergeben werden. Der Betrag wurde von den anwesenden Personen eingesammelt und direkt überreicht. Botschafter der YoungWings Stiftung, welche junge Erwachsende bei der Trauerbewältigung und in Krisen unterstützt, ist Fußballer Thomas Müller.

Einen weiteren, von SalsUp gestellten Scheck über 2400EUR erhielt das Ehepaar Margot und Günter Steinberg für die s’Münchner Herz Stiftung. Seit 2010 ist die Stiftung “s Münchner Herz in sozial schwachen Stadtteilen in München tätig. Von der Hausaufgabenhilfe, Nachhilfeunterricht, gemeinsamen Basteln, Sport, Spiel, Kochen, Musik und Tanzuntericht bis zur Hilfe bei Bewerbungen für einen guten Start ins Berufsleben reicht das Angebot der Stiftung.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem weitere Charity-Projekte und -Ideen vorgestellt. Der THE GROW Entrepreneurs Club wird regelmäßig Charity-Projekte unterstützen und bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Teile des Mitglieds-Beitrages an wohltätige Zwecke zu spenden.

SalsUp ist das erste Ökovation-System. Als Europas größte Plattform für StartUps, Corporates und Sals Angels bietet SalsUp seinen Mitgliedern Sales, Network und Investment.

Firmenkontakt

SalsUp GmbH

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

+498719762320

presse@salsup.de

http://www.salsup.de

Pressekontakt

Sabrina Kaindl

Sabrina Kaindl

Alte Regensburger Str. 26

84030 Ergolding

0871 976 232 – 0

sabrina.kaindl@salsup.de

http://www.salsup.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.