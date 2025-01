Spende, statt Präsente, für den Elternverein Gießen

Mit Technik im Herzen und Solidarität im Fokus

Weihnachten ist eine Zeit des Gebens und der Nächstenliebe. Das IT-Systemhaus SENPRO hat sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, auf klassische Weihnachtskarten und -präsente für Kunden zu verzichten. Stattdessen wurde ein Spendenbetrag von 1.000 Euro bereitgestellt, um gemeinsam mit Mitarbeitern und Kunden eine Organisation zu unterstützen, die sich für hilfebedürftige Menschen einsetzt. Die Wahl fiel auf den Elternverein Gießen, der sich unermüdlich für krebskranke Kinder und ihre Familien engagiert.

Von der Idee zur Spende: Eine gemeinschaftliche Entscheidung

Die Entscheidung darüber, welche Organisation die Spende erhalten sollte, erfolgte in zwei Stufen. Zunächst nominierten die Mitarbeiter von SENPRO IT mehrere gemeinnützige Vereine. Die drei beliebtesten Vorschläge wurden dann den Kunden vorgestellt, die in einer abschließenden Abstimmung den Gewinner bestimmten. Mit großer Zustimmung setzte sich der Elternverein Gießen durch, dessen Arbeit weit über die Region hinaus Anerkennung findet.

Das Besondere an diesem Ansatz ist die aktive Einbindung der Kunden. „Es war uns wichtig, dass sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Kunden Teil dieses Prozesses sind“, erklärt Andrea Bartunek, Geschäftsführerin von SENPRO IT. „Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass die Spende einer Organisation zugutekommt, die auch unseren Kunden am Herzen liegt.“

Unterstützung für Familien in schwierigen Zeiten

Der 1982 gegründete Elternverein Gießen gehört zu den ersten seiner Art in Deutschland. Sein Ziel ist es, Kinder, die an Leukämie oder Krebs erkrankt sind, sowie deren Familien umfassend zu unterstützen. Auf der Station Peiper in der Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie des Universitätsklinikums Gießen und Marburg stellt der Verein wichtige Betreuungsangebote bereit. Diese reichen von sozialpädagogischer Betreuung über Musiktherapie bis hin zu ambulanter Pflege.

Zudem stellt der Verein finanzielle Hilfen für Familien bereit, die durch die Krankheit ihrer Kinder in Notlagen geraten. Ob für Fahrten zu Therapien, Unterkunft in Kliniknähe oder den Verdienstausfall eines Elternteils – der Elternverein sorgt dafür, dass die Familien sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Genesung ihrer Kinder. „Unser Ziel ist es, den an Leukämie oder Krebs erkrankten Kindern auf der Station Peiper des Kinderklinikums Gießen in allen Belangen eine Hilfe zu sein“, erklärt Andreas Hölzle, Vereinsvorsitzender.

Gemeinsam stark: Forschung, Therapie und psychosoziale Angebote

Neben der direkten Unterstützung von Kindern und Familien engagiert sich der Elternverein intensiv in der Kinderkrebsforschung. Seit der Gründung hat der Elternverein rund 20 Mio. Euro für klinische und patientenorientierte Forschungsprojekte und Therapiestudien am Standort Gießen sowie für die stationäre, ambulante und psychologische Betreuung der Kinder und ihrer Familien bereitgestellt. Verbesserte Therapien, höhere Heilungschancen und weniger tödliche Verläufe: Von den medizinischen Erkenntnissen und Ergebnissen profitieren die jungen Patienten dieser und künftiger Generationen. Dank der Fortschritte in der Medizin können heute bis zu 90 Prozent der jungen Patienten geheilt werden.

Der Elternverein finanziert zudem eine Vielzahl von Programmen, die das Leben der jungen Patienten erleichtern. Dazu gehören die Bereitstellung von Spielen, Musikinstrumenten und Bastelmaterial, um den Kindern trotz ihrer Krankheit ein Stück Normalität und Freude zu schenken. Jedes Jahr organisiert der Verein besondere Veranstaltungen wie die Nikolausfeier in der Stadthalle Gießen oder ein großes Sommerfest, das den Kindern und ihren Familien einen Lichtblick in schwierigen Zeiten bietet.

Darüber hinaus bietet der Verein spezielle Programme für verwaiste Familien sowie junge Erwachsene, die eine Krebserkrankung überstanden haben. Solche Initiativen wie die „Herzenskinder-Gruppe“ und die „Lebensfreunde“ geben den Betroffenen wichtigen Halt und Orientierung. Diese psychosozialen Angebote zeigen, wie ganzheitlich der Elternverein arbeitet.

Ein Zeichen der Empathie

„Mit unserer Spende möchten wir einen kleinen Beitrag leisten, um die wertvolle Arbeit des Elternvereins Gießen zu unterstützen und auf das Engagement dieser Organisation aufmerksam zu machen“, sagt Andrea Bartunek, Geschäftsführerin von SENPRO IT. „Es ist beeindruckend, wie viel Herzblut und Einsatz hinter dieser Arbeit steckt, die Familien in einer der schwersten Zeiten ihres Lebens hilft.“

Sie ergänzt: „Wir hoffen, dass unsere Spende nicht nur den Kindern und Familien zugutekommt, sondern auch dazu beiträgt, andere Unternehmen und Einzelpersonen dazu zu inspirieren, den Elternverein Gießen zu unterstützen.“

SENPRO IT ist ein etabliertes IT-Systemhaus im Zentrum von Deutschland und versteht sich als Partner für moderne und maßgeschneiderte IT-Infrastrukturen. Sie beraten auf Augenhöhe in allen Fragen zu IT-Strategien, prüfen die jeweils neuesten Technologien und setzen mit ihren Kunden maßgeschneiderte Ideen um. Zudem bietet SENPRO IT den kompletten Service für jede Unternehmens-EDV. Der professionelle IT-Support richtet sich an kleine und mittelständische Kunden, die die Netzwerk-Betreuung entweder ganz oder in Teilen an einen IT-Dienstleister abgeben möchten.

