„Spicy Home“ – Heimtextilien in Gewürzfarben verbreiten orientalisches Flair

Trendige Themenwelt für ein stilvolles Zuhause von erwinmueller.de

Wenn draußen die Tage kürzer werden und der Wind kühler weht, beginnt drinnen die Zeit für Wärme, Behaglichkeit und stilvolle Akzente. Mit der aktuellen Themenwelt “ Spicy Home“ bringt erwinmueller.de die Farben und Muster des Orients direkt ins eigene Zuhause – stimmig, sinnlich und perfekt aufeinander abgestimmt.

Orientalisches Ambiente – modern interpretiert

Intensive Gewürzfarben wie Zimt, Safran, Kardamom und Kurkuma schaffen in Kombination mit weichen Stoffen wie Flanell, Fleece, Velours oder Walk-Frottier eine besondere Wohnatmosphäre – warm, weich und einladend. Diese Farbwelt harmoniert perfekt mit dem ländlich geprägten Lebensstil im Eigenheim: Hier darf Wohnen gemütlich sein – und darf trotzdem inspirieren.

Hochwertige Heimtextilien in sinnlichen Tönen

Ob samtweiche Wohndecken, üppig gemusterte Kissen, farblich abgestimmte Bettwäsche oder edle Tischwäsche – alle Produkte der Kollektion „Spicy Home“ sind sorgfältig ausgewählt und in kräftigen Gewürzfarben gehalten. Das Schlafzimmer wird zur Wohlfühl-Oase, das Wohnzimmer zum Rückzugsort mit Charakter. Die detailreichen Muster – mal floral, mal geometrisch – greifen typische orientalische Ornamente auf, bleiben dabei aber modern und zurückhaltend genug, um sich nahtlos in bestehende Einrichtungen einzufügen.

Badtextilien mit Wohlfühlgarantie

Auch das Badezimmer zeigt sich mit flauschigen Handtüchern, stilvollen Badematten und eleganter Deko von seiner wärmsten Seite. Farben wie Terra, Senfgelb oder Safranrot bringen ein harmonisches Licht in den Raum. So wird selbst das Bad zum Rückzugsort mit orientalischer Note.

Ein Trend mit Tiefe

Die Themenwelt „Spicy Home“ greift aktuelle Herbsttrends auf, kombiniert warme Erdtöne mit exotischen Akzenten und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Wohnkultur. Besonders Frauen mit einem Sinn für Qualität, stilvolle Einrichtung und ein harmonisches Zuhause finden hier genau das, was sie suchen.

Mit „Spicy Home“ lässt sich das eigene Zuhause in einen Ort verwandeln, der Geborgenheit und Inspiration zugleich bietet. Die Verbindung aus kräftigen Farben, edlen Materialien und liebevollen Details schafft ein ganz besonderes Wohngefühl – perfekt für die kalte Jahreszeit.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 250 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

