Spindelhubgetriebe ersetzen Kran im Silobau

Nozag liefert kundenspezifische Hublösung zur sicheren Montage von Siloringen ohne Kran.

Das Schweizer Unternehmen Nozag AG ist Spezialist für zuverlässige und flexible Antriebslösungen. Für den Aufbau großer Stahlsilos suchte die Meyer Blechtechnik AG nach einem Weg, der ein präzises und gleichmäßiges Anheben der einzelnen Siloringe ermöglicht – ohne den Einsatz von Kranen. Die Konstruktion sollte eine stabile und kontrollierte Hubbewegung gewährleisten, um neue Siloelemente von unten einschieben und verschrauben zu können. Dabei waren ein absolut synchroner Hub, hohe Betriebssicherheit und eine robuste Ausführung für den Außenbereich zentrale Anforderungen.

Deshalb lieferte Nozag 15 Spindelhubgetriebe NSE50-RN in rotierender Ausführung, verbunden über Kardanwellen für einen exakt synchronen Hub. Damit lassen sich die Siloringe Abschnitt für Abschnitt anheben und montieren. Auf diese Weise ersetzt diese Lösung beim Aufbau von bis zu 18 Meter hohen Metallsilos den Kran vollständig. Das System arbeitet auch bei Wind oder asymmetrischer Belastung zuverlässig und kontrolliert.

Präziser Gleichlauf bei minimalem Wartungsaufwand

Die ausgewählte Konfiguration bietet nicht nur maximale Hubgenauigkeit, sondern auch zusätzliche Reserven gegen Knickung oder ungleichmäßige Kräfte. Gleichzeitig ist die Konstruktion für den Außenbereich ausgelegt, robust und nahezu wartungsfrei. Dank des modularen Baukastensystems von Nozag konnte die Lieferung schnell und ohne Sonderanfertigungen erfolgen – ein entscheidender Vorteil bei zeitkritischen Projekten.

Planung und Berechnung mit dem NSE-Konfigurator

Die Auslegung der Anlage erfolgte mit dem Nozag NSE-Konfigurator, der Schritt für Schritt zur passenden Getriebelösung führte. Gemeinsam mit dem Kunden wurde die optimale Kombination definiert und geprüft.

„Die Beratung für die notwendigen Komponenten konnte mit dem Nozag NSE-Konfigurator und im persönlichen Gespräch strukturiert und erfolgreich durchgeführt werden“, so Herr Obi von der Meyer Blechtechnik AG.

Bewährte Qualität aus dem Nozag Baukastensystem

Das Projekt zeigt, wie der Nozag NSE-Konfigurator bei der technischen Auslegung komplexer Hubsysteme unterstützt. Das Baukastensystem bietet eine Vielzahl kombinierbarer Komponenten, die je nach Anforderung zusammengestellt werden können. So lassen sich auch anspruchsvolle Projekte präzise und effizient umsetzen.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

