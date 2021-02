Spindelmotoren für jede Anforderung

Der Begriff Spindelmotor sagt nicht jedem direkt auf Anhieb etwas; in der Industrie aber ist ein Spindelmotor meist eine Antriebseinheit für die Hauptspindel.

Es handelt sich um einen Elektromotor, der fest (kraft- oder formschlüssig) mit der Hauptspindel verbunden ist. Die Firma RS-TEC Spindeltechnologie GmbH ist ein Spezialist, wenn es um hochwertige Spindelmotoren für ganz unterschiedliche Maschinen geht.

Breit gefächert

Das Angebot an Spindelmotoren der Firma RS-TEC Spindeltechnologie ist breit gefächert. So liefert das Unternehmen mit Sitz in Neuweiler im nördlichen Schwarzwald Spindelantriebe mit unterschiedlichen Lagern, Drehzahlen und Gehäusen.

-Gehäuse von 300 mm – 1500 mm

-Durchmesser von 80 mm – 250 mm

-Drehzahl von 0 – 30000 U/min

-Leistung von 2,5kW – 40 kW

-Stahllager oder Keramiklager(Hybridlager)

-Synchronwicklung oder Asynchronwicklung

-Fettschmierung oder Öl-Luft-Schmierung

-Vollwelle oder Hohlwelle

-Kompatibel mit Steuerungen von Siemens, Bosch-Rexroth, Heidenheim usw.

Über Spindelmotoren hinaus liefert RS-TEC auch Haupt- und Motorspindeln sowie Schleifspindeln für CNC-Zerspanungsmaschinen.

RS-TEC ist immer nah am Kunden und kann ebenso schnell wie effektiv auf die Wünsche der Kunden reagieren. Dies gilt auch für die Lieferung von Ersatzspindelmotoren bzw. Werkzeugspindeln.

Für das Unternehmen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass alle Spindelmotoren immer den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Durch die präzise Fertigung und zeitnahe Lieferung ist es möglich, die Produktionsausfälle beim Kunden auf ein Minimum zu reduzieren.

Individuelle Spindelmotoren und Antriebsmotoren

Geht es um die Entwicklung eines neuen Spindelmotors für spezielle Anforderungen, ist RS-TEC Spindeltechnologie GmbH immer der richtige Partner. Eine stets pünktliche Lieferung des geprüften Aggregats wird vom Unternehmen aus Baden-Württemberg garantiert. Auf Wunsch des Kunden wird der Spindelmotor auch in die Produktionsanlage des Kunden integriert, um zu gewährleisten, dass es nicht zu großen Verzögerungen bei der Produktion kommt.

Immer das richtige Know-how

Die Firma RS-TEC Spindeltechnologie GmbH hat es sich zusammen mit dem Lieferant HSTec, zur Aufgabe gemacht, alles rund um den Spindelmotor zu optimieren und technisch mit dem neusten Know-how zu versehen. Durch dieses Know-how wird es möglich, Spindelmotoren der neusten Generation für den Kunden zu stets günstigen Preisen anzubieten. Jeder Spindelmotor, der das Werk in Neuweiler verlässt, kann zum einen ein Ersatzmotor, aber auch ein auf den Kunden zugeschnittenes Einzelstück sein. Beide entsprechen dabei immer den höchsten Qualitätsnormen.

Die RS-TEC Spindeltechnologie ist ein mittelständiges Unternehmen im Nordschwarzwald, dass sich dem Service rund um das Thema Spindeln verschrieben hat. Dazu gehören nicht nur die Spindelmotoren, sondern vor allem auch die Reparatur- und Instandsetzung von Werkzeug- und Hauptspindeln, die Maschinenreparatur vor Ort und das Angebot unterschiedlichster Neu-Spindeln (meist als Sonderspindel, Frässpindel, Schleifspindel, Drehspindel, Bohrspindel, CNC-Spindel, HF-Spindel, u.v.m.). Der B2B-Anbieter ist 100% kundenorientiert und hat stets die Fertigungsanlagen und die Produktion ihrer Kunden im Blick.

Kontakt

RS TEC Spindeltechnologie GmbH

Manasse Röll

Gewerbepark 6

75389 Neuweiler

07055 9109950

post@rs-tec.net

https://www.rs-tec.net

Bildquelle: Adobe Stock