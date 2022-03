Wenn Spirit und Erfolgsenergie auf Business treffen.

Erfolgsenergie Emanuell Charis“ Spiritueller Unternehmensberatung Erfolgreiche Unternehmen verlassen sich seit Jahrzehnten auf Beratung durch Profis (Consulting). Dagegen ist nichts einzuwenden, werden dadurch doch wichtige Strukturen im Unternehmen analysiert und verbessert. Spirituelle Unternehmensberatung setzt jedoch tiefer an und greift dadurch viel intensiver.

Beim Spirit Consulting gelangen Sie zu Unternehmenserfolg durch eine große Bandbreite von Beratungsmethoden und Analysemodellen. Bei Emanuell Charis“ Spiritueller Unternehmensberatung treffen Erfolgsenergie und Spirit auf Business. Informieren Sie sich, wie Sie diese für sich und Ihr Unternehmen nutzen können.

Emanuell Charis ist Visionär, Philosoph und Hellseher. Für Ihre Spirituelle Unternehmensberatung setzt er eine Kombination all seiner faszinierenden Fähigkeiten ein. Viele große Firmen, namhafte Unternehmen und erfolgreiche Manager suchen und suchten sich bereits Rat und Hilfe bei Emanuell Charis. Doch auch Menschen, die auf dem Weg zum Erfolg noch in den Startlöchern stecken und sich auf eine große Karriere vorbereiten, lassen sich von Emanuell Charis spirituell beraten.

Was macht einen spirituellen Berater aus?

Ein spiritueller Berater ist jemand, der Ihnen zu Einsichten in spirituelle Angelegenheiten Ihres Lebens verhilft. Dazu gehört auch, dass er oder sie Ihnen zeigt, wie der Energiefluss in Ihrem Leben, Umfeld und in Ihrem Unternehmen verläuft.

Genauso wie finanzielle Berater oder unternehmerische Berater Ihnen bei wichtigen Entscheidungen bezüglich Ihrer Finanzen zur Verfügung stehen, so helfen spirituelle Berater bei Entscheidungen, die Ihren gesamten Lebensweg betreffen. Ein Spiritueller Unternehmensberater wie Emanuell Charis möchte Ihnen einen Rundumblick auf Ihr Leben ermöglichen, damit Sie in Ihrem privaten Leben und in Ihrem Unternehmen weise und weitsichtig agieren können.

Unsichtbare Energien umgeben jedes Individuum und jedes Konstrukt wie Familien, kleine und mittlere Betriebe und Global-Player-Unternehmen. Diesen Energien sind wir alle unterworfen. Wir sind Ihnen jedoch nicht ausgeliefert, sondern wir können sie dafür nutzen, um Veränderungen und Verbesserungen herbeizuführen.

Spirituelle Unternehmensberatung – Hintergründe und Methoden.

Emanuell Charis nutzt die gesamte, ihm zur Verfügung stehende Palette an Mitteln und Methoden, um Ihr Unternehmen oder Ihre Karriere mit Erfolgsenergie zu besetzen. Als Wahrsager nutzt er seine übersinnlichen und hellseherischen Kräfte, um sich ein umfassendes Bild über Ihre Lage zu verschaffen. Doch besteht daraus nur ein kleiner Teil seiner Spirituellen Unternehmensberatung.

Sein großes philosophisches Wissen und die daraus resultierende Emanuell Charis Philosophie gehören ebenso zu den Beratungsmethoden und Analysemodellen der Spirituellen Unternehmensberatung.

Schließlich verfügt Charis über ein umfassendes Managerwissen und unternehmerisches Wissen, das er mit politischem Scharfsinn und Weitblick verbindet. Sie erhalten bei Emanuell Charis“ Spiritueller Unternehmensberatung auch konkrete Investitionstipps und Börsenanalysen. Sie können sich auf Charis“ seriöse Spiritualität und Erfolgsenergie-Arbeit verlassen.

Beratungen, die Ihr Unternehmen und seine Perspektiven verändern!

Charis bemüht sich um jeden einzelnen und jede einzelne seiner Klienten und Klientinnen. Dies gilt für Privatpersonen genauso wie für Vorstände, Abteilungsleiter oder Finanzinvestoren. Durch positive und nützliche Impulse kann jeder Weg leichter beschritten werden. Charis“ Klienten und Klientinnen sind mehr als zufrieden und lassen sich immer wieder von ihm beraten. Charis ist nicht nur in der Welt des Business und der Börse, sondern auch in der politischen Welt bekannt. Seine politischen Voraussagen, seine Investitionstipps und Fonds-Beratungen heben die Erfolgsenergie Ihres Unternehmens und Ihre Erfolgsenergie als Privatperson.

Charis als Hellseher und Business-Berater machte vor allem mit seiner „Philosophie des Erfolgs“ und mit seinen Beratungen über „Spirituelle Ebenen“ weltweit von sich reden. Wollen Sie die Spirituelle Unternehmensberatung für sich und Ihr Unternehmen nutzen, zögern Sie nicht, einen Termin zu vereinbaren.

Warum brauchen Unternehmen Spirituelle Unternehmensberatung?

Jedes Unternehmen muss sich, um konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben, dauernd weiterentwickeln. Diese Prozesse der ständigen Innovation, Veränderung und Anpassung erzeugen Druck auf die Führungsebene und die Mitarbeiter eines Unternehmens. Damit sie gut gelingen, müssen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens dazu bereit und motiviert sein.

In einem Unternehmen begegnen sich Energien verschiedenster Individuen, die – auf ein Level gebracht – als gigantischer Booster wirken können. Denn auch das Gesetz der Erfolgsenergie besagt, dass gleich und gleich sich anziehen.

Auch Ihr Unternehmen besitzt genauso wie die einzelnen Mitglieder der Unternehmensstruktur ein Energiefeld mit einem bestimmten Level, das Energie derselben Frequenz anzieht. Es ist für Ihre Erfolgsenergie ungemein wichtig, dieses Level zu bestimmen. Mit diesem Wissen und den nötigen zusätzlichen Informationen, die Ihnen Charis durch seine philosophischen und hellseherischen Fähigkeiten vermittelt, können Sie unternehmerische Berge versetzen.

Sie werden Situationen verstehen lernen, die Ihnen vorher nicht bewusst waren. Sie werden Verständnis entwickeln, wo Sie früher vor verschlossenen Türen standen. Sie werden unerwünschtes Verhalten auf verschiedenen Unternehmensebenen eliminieren können. Viele Muster, die sich unerwünscht in Ihrem Unternehmen etabliert haben, können erkannt und verändert werden. Störungen im gesamten System, Konflikte und Herausforderungen auf spiritueller Ebene werden leichter erkannt. Das Ziel einer spirituellen Unternehmensberatung ist vor allem ein gründlicher Perspektivenwechsel auf allen Ebenen. Lassen Sie Emanuell Charis Sie mit Ihrem Unternehmen auf den Weg des Erfolgs führen.

