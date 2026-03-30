Spitzenbewertungen bestätigen konsequenten Praxisfokus

„das Programm“ mehrfach ausgezeichnet: Testsieger 2026

Berlin, 30.03.2026 – Klare Ausrichtung, konsequente Entwicklung und enge Zusammenarbeit mit dem Handwerk: „das Programm“ der synatos GmbH wird von Trusted im großen Handwerker-software-Test 2026 mit der Note 1,2 als Testsieger ausgezeichnet. Auch im Vergleich von für-gründer.de überzeugt die Lösung als klarer Sieger, während CHIP „das Programm“ den ersten Platz für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis verleiht.

Seit der Gründung vor sechs Jahren steht bei „das Programm“ das Handwerk im Mittelpunkt. Die Leitidee: Eine Software kann nur dann wirklich praxistauglich sein, wenn sie gemeinsam mit den Betrieben entwickelt wird, die sie täglich nutzen. Für Gründer Gregor Müller war deshalb von An-fang an klar, unabhängig zu bleiben und sich kompromisslos an den Anforderungen der Praxis zu orientieren – nach dem Prinzip „Form folgt Funktion“.

Dieser Ansatz prägt die Entwicklung bis heute. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt der Cloud-Lösungen hat sich „das Programm“ als vielseitige und zugleich praxisnahe Lösung etabliert. Es kombiniert zentrale Branchenstandards – von Angebot bis Zahlung – mit modernen Funktionen wie DATEV-Anbindung, Handwerker-KI und automatischer Erkennung von Eingangsrechnungen.

Auch in Zukunft bleibt die Nähe zum Handwerk entscheidend. Neben neuen Funktionen liegt der Fokus verstärkt auf der Optimierung bestehender Prozesse. So wurde zuletzt die Einsatzplanung grundlegend überarbeitet und bietet nun eine flexible Team-Einteilung, intuitive Drag-and-Drop-Funktionalität sowie eine nahtlose mobile Nutzung.

„Wir sagen immer, wir sind die Handwerkersoftware, so mobil wie das Handwerk. Das funktioniert nur, wenn man wirklich versteht, was die Betriebe bewegt. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir viel erreicht – und genau so machen wir weiter“, fasst Gregor Müller die Entwicklung zusammen.

Die synatos GmbH wurde 2016 gegründet. Ihre Handwerker-Software „das Programm“, eine web-basierte all-in-one Lösung, um das Geschäft digital zu steuern, wurde seit 2019 in Zusammenarbeit mit Handwerkern programmiert. So wurde eine anwenderzentrische Entwicklung gewährleistet, die Feedback aus der Praxis schnell umsetzt und sichergestellt, dass Themenstellungen der Betrie-be und neue Entwicklungen direkt integriert werden können. Sechs Monate lief das Tool im Probe-betrieb und ist seit 2020 im Einsatz. Heute wird „das Programm“ von rund 1000 Kunden verschiede-ner Betriebe eingesetzt – die größten davon mit rund 70 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Es wird ausgerichtet an den Bedarfen des Marktes stets weiterentwickelt. Das Handwerk kann nun seiner eigentlichen Arbeit nachgehen, während die Verwaltung durch das Programm verschlankt, geglättet und optimiert wird. Handwerksbetrieben steht damit modernste IT-Technologie zur Verfügung, ohne eine eigene IT-Abteilung oder Entwickler beschäftigen zu müssen.

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