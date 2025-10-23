Spitzenplatz unter den Regionalbanken: Sparda-Bank Nürnberg ist Testsieger bei „Bayerns beste Banken 2025“

Top-Platzierung für die Sparda-Bank Nürnberg eG bei „Bayerns beste Banken 2025“ – Studie des SWI im Auftrag des SZ Instituts bestätigt Genossenschaftsbank als eine der besten regional verankerten Banken in Bayern – Hervorragende Ergebnisse bei Konditionen, Produktspektrum und Service-Angeboten – Testsieger in der Region Nürnberg/Fürth/Erlangen und in fünf weiteren nordbayerischen Städten

Nürnberg – Die Sparda-Bank Nürnberg hat auch in diesem Jahr bei der regionalen Vergleichsstudie „Beste Banken in Bayern 2025“ des unabhängigen Sozialwissenschaftlichen Instituts Schad (SWI), die vom SZ Institut in Auftrag gegeben wurde, mit hervorragenden Ergebnissen überzeugt. Für die zum dritten Mal veröffentlichte Studie wurden 54 regional verankerte Banken in den 15 bevölkerungsreichsten Städten und Metropolregionen Bayerns mit mehr als 60.000 Einwohnern untersucht. Ziel des mehrdimensionalen Ansatzes der Studie war es laut SWI, sowohl harte Fakten als auch praktische Alltagsrelevanz zu verbinden und damit ein repräsentatives Bild zu erzeugen. Jede der betrachteten Banken musste dabei mit mindestens einer Filiale physisch vor Ort erreichbar sein.

Top-Ergebnisse in allen Bewertungskategorien

Eine unabhängige Expertenkommission aus Ökonomen, Psychologen und Soziologen nahm im Rahmen der Studie alle Institute anhand der drei Kriterien Konditionen, Produktspektrum und Service-Angebote unter die Lupe. Die Konditionen der ausschließlich regional verankerten Banken wurden anhand zweier realitätsnaher Kundenprofile, einem Kunden mit moderatem Einkommen und einem etablierten Berufstätigen mit höherem Einkommen, miteinander verglichen. Mit 82,7 Punkten im Gesamtergebnis konnte die Sparda-Bank Nürnberg über alle drei Kategorien hinweg überzeugen. Mit „Konditionen“ und „Produktspektrum“ konnte sich die Genossenschaftsbank jeweils einen der ersten fünf Plätze sichern.

Testsieger in sechs der bevölkerungsreichsten Regionen und Städte in Nordbayern

In der Region Nürnberg/Fürth/Erlangen sowie in Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Schweinfurt und Würzburg wurde die Sparda-Bank Nürnberg zudem zum Testsieger als beste Bank vor Ort gekürt. Mit der Auszeichnung bestätigt die Genossenschaftsbank ihre hohen Qualitätsstandards bei Beratung und Service, die bei den Menschen in der Region ankommen.

Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg, betrachtet die Platzierung der Genossenschaftsbank im Regionalvergleich in einem größeren Zusammenhang: „Die erneute Auszeichnung zeigt uns, dass unsere langfristige Strategie, eine starke Präsenz vor Ort mit fairen Konditionen und einem attraktiven digitalen Angebot zu verbinden, aufgeht. Als verlässlicher Partner tragen wir zur Lebensqualität der Menschen in der Region bei und bieten ihnen so optimale Voraussetzungen, um ihre Träume zu verwirklichen.“

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern mit rund 200.000 Mitgliedern. Ihre 380 Mitarbeitenden betreuen Kundinnen und Kunden im gesamten Geschäftsgebiet, die Bank kommt auf eine Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro (Stand 31.12.2024).

Als Direktbank mit 13 Filialen und 8 SB-Centern verbindet die Sparda-Bank Nürnberg die persönliche Beratung ihrer privaten Kundinnen und Kunden mit einem umfassenden Angebot an Online-Dienstleistungen. Im Bereich der wohnwirtschaftlichen Finanzierung leistet die Genossenschaftsbank einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region.

Die sozial-ökologische Ausrichtung der Bank spiegelt sich sowohl in ihrem vielfältigen sozialen Engagement als auch in ihrem Einsatz für die nachhaltige Entwicklung in ihrem Geschäftsgebiet wider. Mit der Förderung von Kulturveranstaltungen in der gesamten Region trägt die Sparda-Bank Nürnberg zur Lebensqualität vor Ort bei.

Firmenkontakt

Sparda-Bank Nürnberg eG

Ganesh Sugumar

Eilgutstraße 9

90443 Nürnberg

0911/2477-320



http://www.sparda-n.de

Pressekontakt

KONTEXT public relations GmbH

Rosa Feigs

Gustav-Weißkopf-Straße 7

90768 Fürth

0911/97478-0



http://www.kontext.com