Sport mit Spaß in Hamburg beim sportspaß e.V.

Günstige Sportangebote für jedes Alter: große Kursvielfalt, fünf Sportcenter und kurze Wege – ganz ohne Druck, dafür mit ganz viel Spaß

Hamburg, 27. Dezember 2025. Regelmäßige Bewegung ist einer der wichtigsten Bausteine für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude – und genau hier setzt sportspaß e.V. an. Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein bietet ein besonders günstiges, vielseitiges und leicht zugängliches Sportangebot für alle Hamburgerinnen und Hamburger – vom Kleinkind bis ins hohe Alter.

„Bei sportspaß geht es nicht um Leistungsdruck oder Vergleiche, sondern um Freude an Bewegung in Gemeinschaft“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. „Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters für Sport zu begeistern – unabhängig von Fitnessstand, Vorerfahrung oder sportlichen Ambitionen.“

Mit über 900 Kursen pro Woche in fünf sportspaß-Centern sowie 107 Kurse in 27 Schulturnhallen im gesamten Stadtgebiet sind die Wege kurz und der Einstieg leicht. Ob vor oder nach der Arbeit, am Wochenende oder vormittags – Sport soll sich flexibel in den Alltag integrieren lassen.

Riesige Kursvielfalt von A bis Z

Das Kursangebot von sportspaß e.V. ist so vielfältig wie Hamburg selbst. Es reicht von „Abenteuer Bewegung“ für Kinder bis 4 Jahre über Fitness-, Gesundheits- und Entspannungskurse bis hin zu Zumba, Tanzangeboten und verschiedenen Ballsportarten.

„Diese Vielfalt ist einer unserer größten Vorteile“, betont Müller. „Unsere Mitglieder können ausprobieren, wechseln und Neues entdecken – ohne zusätzliche Kosten und ohne Verpflichtungen.“

Gemeinschaft statt Leistungsdruck

sportspaß e.V. steht für gemeinsames Erleben, Motivation und Spaß. Trainiert wird in einer offenen und freundlichen Atmosphäre – begleitet von rund 500 qualifizierten Trainerinnen und Trainern, die die Kurse professionell anleiten und individuell unterstützen.

„Sport wirkt am besten, wenn er Freude macht und in Gemeinschaft stattfindet“, sagt Clemens Müller. „Genau dieses Gefühl möchten wir vermitteln: einfach kommen, mitmachen und sich wohlfühlen.“

Günstig, flexibel und für alle geeignet

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt nur 19,50 Euro für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Dafür können alle Kurse des Vereins unbegrenzt besucht werden. Zusätzliche Angebote wie Fitness-Studios oder Saunen in den sportspaß-Centern können optional hinzugebucht werden.

Weitere Informationen zum Verein und zum aktuellen Kursangebot gibt es unter www.sportspass.de oder direkt in den sportspaß-Centern.

„Sport sollte kein Luxus sein“, fasst Clemens Müller zusammen. „sportspaß e.V. steht für Bewegung für alle – günstig, wohnortnah und mit ganz viel Spaß.“

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

