Sportmundschutz schützt weit mehr als nur die Zähne

Ein Ellenbogen im Strafraum. Ein Sturz beim Mountainbiken. Ein Zusammenprall beim Basketball. Was viele unterschätzen: Rund ein Drittel aller Verletzungen im Mund- und Gesichtsbereich passiert beim Sport. Betroffen sind nicht nur Profis. Gerade Kinder und Freizeitsportler riskieren Zahnfrakturen und Kieferverletzungen mit teils langfristigen Schäden.

Der Helm ist Standard. Der Schienbeinschoner selbstverständlich. Der Mundschutz dagegen erstaunlich selten. Dabei steht mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 schon das nächste globale Sportereignis bevor. Vielleicht sehen wir dort deutlich mehr Spieler mit Sportmundschutz als noch vor wenigen Jahren. Cristiano Ronaldo sorgte bereits 2010 für Schlagzeilen, als er mit Mundschutz auflief. Damals wurde diskutiert, ob die Schiene nicht nur schützt, sondern sogar die Leistung verbessert.

Hier beginnt die moderne Sportzahnmedizin

Heute geht es längst nicht mehr nur um Schutz. Das junge Fachgebiet verbindet Prävention, Performance und Protection. Es untersucht, wie Biss, Kiefergelenke und Muskulatur mit Haltung, Kraft und Belastbarkeit zusammenspielen. „Immer mehr Profisportler setzen auf Zahnschienen, um Dysbalancen auszugleichen und dadurch Leistungssteigerungen zu erreichen“, so Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente e.V. Auch Freizeitsportler profitieren vom Mundschutz.

Mund auf. Schutz rein

Ein professionell gefertigter Mundschutz kann Stöße abfedern, Zähne und Kiefer stabilisieren und sogar das Risiko für Gehirnerschütterungen senken, so die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Zugleich schützt er Lippen, Zunge und Weichteile. Wichtig ist: Er darf weder die Atmung noch die Kommunikation beeinträchtigen. Entscheidend ist die Passform. Standardlösungen aus dem Sportgeschäft verrutschen oft. Sie stören beim Atmen oder Sprechen und landen deshalb schnell wieder in der Tasche statt im Mund.

Den Unterschied macht das Dentallabor

Individuell gefertigte Sportmundschutze aus dem Dentallabor spielen in einer anderen Liga. Sie passen sich exakt an die Zahnstellung an, sitzen stabil und schützen deutlich besser. Moderne Fertigung läuft heute oft digital per 3D-Scan. Das ist präzise und komfortabel. Solche Lösungen eignen sich auch für Kinder oder Träger fester Zahnspangen. Damit rückt auch ein Berufsstand stärker in den Fokus, ohne den diese Entwicklung nicht möglich wäre: Zahntechnikerinnen und Zahntechniker. Sie verbinden digitale Technologien mit Präzisionshandwerk. So sorgen sie dafür, dass Schutz, Komfort und Funktion perfekt zusammenspielen.

Mundschutz wird zum Mainstream

Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde empfiehlt Sportmundschutz heute ausdrücklich für zahlreiche Sportarten: von Fußball und Handball über Hockey bis zu Skateboarding oder Mountainbike. Die Zahlen sprechen für sich. Ein guter Mundschutz kann das Risiko schwerer Zahnverletzungen deutlich senken. Denn ein Zahnunfall endet selten mit dem eigentlichen Aufprall. Gerade bei Kindern ziehen Frontzahnverletzungen oft jahrelange Behandlungen nach sich. Darüber informiert die Initiative proDente in ihrer Broschüre „Zahnunfall“.

proDente informiert über gesunde und schöne Zähne. Die Inhalte werden von Fachleuten wissenschaftlich geprüft.

proDente arbeitet für Journalisten, bietet Broschüren an und postet online. Fotos und Filme ergänzen die Informationen.

Zahnärzte, Zahntechniker und Hersteller engagieren sich seit 1998 in der Initiative proDente e. V.

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