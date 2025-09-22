Sportsbar in Sachsenhausen – Live-Sport, Drinks & Shisha

Wer in Frankfurt-Sachsenhausen eine Location sucht, die Live-Sport, stilvolles Ambiente und Genuss auf höchstem Niveau vereint, wird in der Voilá Shisha Bar fündig. Mit modernem Lounge-Design, Premium-Shisha und einer großen Getränkeauswahl ist Voilá der perfekte Treffpunkt für Sportfans und Genießer. Hier in unserer Sportsbar in Sachsenhausen erleben Gäste spannende Sportmomente – live, in bester Qualität und in einer Atmosphäre, die weit über den klassischen Sportsbar-Charakter hinausgeht.

Live-Sport auf Großbildschirmen

Die Voilá Sportsbar in Sachsenhausen überträgt die wichtigsten Sportereignisse live – von Bundesliga und Champions League über Formel1, UFC bis hin zu internationalen Highlights. Dank DAZN und Sky genießen Besucher gestochen scharfe Übertragungen auf Großbildschirmen und Beamern. Ob Fußball, Motorsport oder Kampfsport: Voilá bietet das perfekte Umfeld für mitreißende Sportabende mit Freunden oder Kollegen.

Ambiente im Herzen von Sachsenhausen

Die Bar liegt in der Färberstraße 65, nur wenige Schritte vom Mainufer und dem Eisernen Steg entfernt. Gäste erwartet ein stilvolles Interieur, das modernes Design und gemütliche Lounge-Bereiche verbindet. Diese Kombination macht Voilá zu einer der attraktivsten Adressen in Frankfurt für alle, die Sport in stilvollem Ambiente erleben möchten. Die zentrale Lage ermöglicht eine bequeme Anreise – ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto, Parkmöglichkeiten sind in der Nähe verfügbar.

Vielfältige Getränkeauswahl und Shisha-Genuss

Voilá ist mehr als nur Sportsbar – es ist ein Ort, an dem Genuss großgeschrieben wird. Die Getränkekarte umfasst über 30 verschiedene Drinks, darunter Cocktails, Longdrinks und alkoholfreie Mixgetränke. Klassiker wie Mojito, Sex on the Beach oder Caipirinha gehören ebenso zum Angebot wie kreative Signature-Drinks und alkoholfreie Varianten wie Virgin Mojito.

Für Shisha-Fans bietet Voilá ein echtes Highlight: über 70 verschiedene Tabak-Geschmacksrichtungen stehen zur Auswahl. Hochwertige Ausstattung und frische Zubereitung sorgen für ein Shisha-Erlebnis, das perfekt zu einem Sportabend passt. Ergänzt wird das Angebot durch Snacks und kleine Gerichte, die für den perfekten kulinarischen Rahmen sorgen.

Entertainment-Programm und Stimmung

Neben Live-Sport setzt Voilá auf ein abwechslungsreiches Entertainment-Konzept. DJ-Sets, Karaoke-Abende und Live-Musik-Performances sorgen regelmäßig für zusätzliche Highlights. So verwandelt sich die Sportsbar in einen Ort, an dem Musik, Sport und Lifestyle miteinander verschmelzen.

Service, Öffnungszeiten und Kontakt

Das Team der Voilá Bar legt größten Wert auf freundlichen Service, Qualität und ein gepflegtes Ambiente.

Jetzt Fan-Momente erleben

Die Voila Sportsbar in Sachsenhausen lädt alle Sportbegeisterten ein, Live-Events in einer neuen Dimension zu erleben. Ob allein, mit Freunden oder im großen Kreis – hier wird jede Übertragung zum Event.

Mehr Infos und Reservierungen unter www.voilashishabar.de

