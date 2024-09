sportspaß e.V. Hamburg: Kinder durch Sport stark machen

Bewegung ist das A und O: sportspaß fördert die gesunde Entwicklung von Kindern durch vielfältige Sportangebote – Rund 200 Kinderkurse im Angebot

Hamburg, 13. September 2024. Sportliche Betätigung spielt eine entscheidende Rolle für die gesunde Entwicklung von Kindern. Der Hamburger Verein sportspaß e.V. setzt sich intensiv dafür ein, schon den Kleinsten den Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Mit einem breiten Angebot an speziellen Kursen für Babys, Kinder und Jugendliche bietet der Verein ideale Voraussetzungen, um die motorischen Fähigkeiten, die soziale Kompetenz und das Selbstbewusstsein junger Menschen zu fördern. Regelmäßige Bewegung stärkt zudem das Immunsystem und verbessert die Konzentrationsfähigkeit.

Vielfältige Sportkurse für Kinder jeden Alters

Ob beim „Babys in Bewegung“-Programm für die Allerkleinsten ab 3 Monaten, oder Sportarten wie Badminton, Fußball, Ballett oder Basketball für Kinder und Teens – bei sportspaß e.V. ist für jede Altersgruppe und jedes Interessengebiet etwas dabei. Auch moderne Kurse wie Hip Hop, Inline-Skating, Selbstverteidigung und Yoga gehören zum Angebot und sorgen dafür, dass Kinder spielerisch lernen, wie viel Spaß Bewegung machen kann. Ein Highlight ist das neue Programm „Kids Games“, das speziell für Kinder von sechs bis neun Jahren entwickelt wurde. Hier können die kleinen Sportler jeden Donnerstag ab 17.15 Uhr im sportspaß-Center Billstedt mit abwechslungsreichen Bewegungsspielen ihre motorischen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein stärken.

„Regelmäßige Bewegung ist der Schlüssel für eine gesunde körperliche und geistige Entwicklung von Kindern. Bei sportspaß wollen wir ihnen den Spaß an der Bewegung vermitteln und sie darin bestärken, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen“, betont Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. „Wir legen großen Wert darauf, unseren jungen Mitgliedern ein abwechslungsreiches und motivierendes Kursangebot zu bieten, das nicht nur Spaß macht, sondern auch die Gesundheit und das Wohlbefinden fördert.“

Tanzen, toben und trainieren: Zumba® Kids und mehr

Ein besonderes Angebot für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren ist der wöchentliche „Zumba® Kids“-Kurs im sportspaß-Center City Nord. Jeden Montag ab 15.15 Uhr können Kinder hier zu mitreißenden Rhythmen tanzen und dabei ihre Koordination, Ausdauer und ihr Rhythmusgefühl verbessern. Die kindgerechten Choreographien sind speziell darauf ausgelegt, den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu unterstützen und ihnen gleichzeitig Freude an der Bewegung zu vermitteln.

Gesundheit, Gemeinschaft und Spaß zu unschlagbaren Konditionen

Mitglied bei sportspaß e.V. zu sein, ist für Kinder nicht nur gesund, sondern auch besonders günstig. Für nur 8,50 Euro im Monat können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre an allen angebotenen rund 200 Kinder-Kursen teilnehmen und sich in verschiedenen Sportarten ausprobieren. Kompetente und qualifizierte Trainerinnen und Trainer leiten die Kurse und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ein kostenloses Probetraining ist möglich.

Weitere Informationen zum Verein und den Kursangeboten gibt es auf der Webseite unter www.sportspaß.de.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

