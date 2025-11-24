sportspaß e.V.: Hamburgs großes Kindersport-Angebot

Für nur 8,50 Euro im Monat – Bewegung, Vielfalt und Spaß – damit Kinder aktiv und gesund aufwachsen

Hamburg, 24. November 2025. Kinder brauchen Bewegung – am besten regelmäßig, altersgerecht und mit Freude. sportspaß e. V., Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, bietet dafür eines der umfangreichsten Programme der Stadt: Bereits für 8,50 Euro im Monat können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre aus hunderten Kursen wählen – von Kindertanz über Fußball bis zu Yoga, Hip-Hop oder Trendsportarten.

„Unser Ziel ist es, Kindern frühzeitig einen positiven Zugang zu Bewegung zu ermöglichen“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß. „Regelmäßiger Sport stärkt nicht nur Muskulatur und Ausdauer, sondern auch Selbstvertrauen, Teamfähigkeit und Konzentration. Und vor allem macht er Spaß – und genau das steht bei uns im Mittelpunkt.“

Vielfältige Kurse – für jedes Alter das passende Angebot

Die Kinder- und Jugendkurse von sportspaß finden in fünf vereinseigenen Sportcentern sowie in zahlreichen Hamburger Schulsporthallen statt. Rund 500 qualifizierte Trainerinnen und Trainer sorgen dafür, dass die Bewegungsangebote professionell, kindgerecht und sicher durchgeführt werden.

Das Spektrum der Kurse für Kids und Teens umfasst u. a.: Kindertanz, Ballett, Hip-Hop, Fußball, Badminton, Basketball, Yoga für Kinder, Inlineskating sowie Selbstverteidigung. Darüber hinaus gibt es auch Bewegungsangebote für Babys ab 3 Monaten oder spezielle Kurse für Jugendliche von 14 bis 16 Jahren.

Jede Einheit ist an die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppe angepasst. „Kinder sollen sich ausprobieren können. Die beste Sportart ist immer die, die dem Kind Spaß bereitet“, betont Clemens Müller.

Fairer Mitgliedsbeitrag und flexible Teilnahme

Der Verein bleibt seiner Philosophie der sozialen Teilhabe treu: Für 8,50 Euro im Monat trainieren Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahren) in allen Kursen und allen Standorten. Eine Mitgliedschaft der Erziehungsberechtigten in nicht notwendig.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt unter www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Sportcentern von sportspaß e.V.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

