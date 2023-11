sportspaß e.V. startet aktive Mitgliederwerbung in Hamburg

Unter dem Motto „sportspaß & friends“ können vom 1. November bis 31. Dezember Vereinsmitglieder Freunde zum Sport mitbringen

Hamburg, 7. November 2023. Unter dem Motto „sportspaß & friends“ können vom 1. November bis zum 31. Dezember die Mitglieder des Hamburger Breiten- und Freizeitsportvereins sportspaß e.V. bis zu zwei Freunde zu den Kursen und Sportveranstaltungen mitbringen. Damit soll Menschen der Spaß an sportlicher Bewegung nahegebracht und gleichzeitig neue Mitglieder für den Verein gewonnen werden. Derzeit sind rund 25.000 Menschen Mitglied im sportspaß e.V.

sportspaß e.V. bietet über 3.500 Sportkurse pro Monat in über 50 Standorten in ganz Hamburg an. Geleitet werden die Kurse von über 500 zertifizierten Trainer*innen in 120 Sportarten. Der Mitgliedsbeitrag liegt bei 17 Euro für Erwachsene pro Monat (ab 1. Januar 2024 bei 19,50 Euro) und – gleichbleibend – bei 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.

„Mit dieser Aktion haben unser sportspaß-Mitglieder nicht nur die einzigartige Gelegenheit, Freunde für ein gemeinsames Sporterlebnis zu begeistern, sondern sie erhalten für jede neue Mitgliedschaft auch ein Dankes-Geschenk vom Verein“, erklärt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß. Dies sind beispielsweise kostenfreie Zusatzmitgliedschaften für die Saunabenutzung oder für die Fitnessstudios von sportspaß e.V. Zusätzlich haben alle Teilnehmenden die Chance auf weitere Preise, darunter ein Platz bei den sportspaß-Reisen inklusive Flug und Hotel. Die Teilnahme an dieser Verlosung ist allen sportspaß-Mitgliedern möglich, die mindestens einen Freund/eine Freundin geworben haben.

„Unsere Mitglieder sind unsere wertvollsten Werbebotschafter. Sie wissen am besten, was wir alles anbieten und können dies auch am besten ihren Freunden zeigen“, betont Clemens Müller.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen zu der Aktion „sportspaß & friends“ gibt es unter https://sportspass.de/bring-a-friend

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. Der Verein ist bundesweit einer der größten seiner Art. sportspaß e.V. bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeiten, in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg, vielfältige Sportangebote zu nutzen.

