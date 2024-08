sportspaß Hamburg: Freizeitsport zu unschlagbaren Preisen

Über 3.500 Kurse pro Monat in sechs eigenen sportspaß-Centern und in über 50 Schulsporthallen in Hamburg

Hamburg, 19. August 2024. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, bietet seinen Mitgliedern ein einzigartiges Sport- und Freizeitangebot zu unschlagbaren Preisen. Mit über 3.500 Kursen pro Monat in sechs eigenen sportspaß-Centern und in über 50 Schulsporthallen in ganz Hamburg sorgt sportspaß für ein abwechslungsreiches und umfangreiches Sporterlebnis für Jung und Alt. Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß, betont die besondere Rolle, die Sport und Bewegung im Alltag der Menschen spielen: „Sport ist nicht nur wichtig für die körperliche Gesundheit, sondern auch für das allgemeine Wohlbefinden. Durch regelmäßige Bewegung können wir Stress abbauen und unsere Lebensqualität erheblich steigern.“

Darüber hinaus hebt Müller die soziale Komponente hervor: „Bei sportspaß geht es nicht nur um Fitness, sondern auch um das Miteinander. Unsere Mitglieder knüpfen hier neue Freundschaften und pflegen bestehende Kontakte. Das stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft und schafft ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Unser Ziel ist es, allen Menschen, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel, die Möglichkeit zu bieten, sich sportlich zu betätigen und gleichzeitig soziale Kontakte zu pflegen. Das macht sportspaß zu einem einzigartigen Ort der Begegnung und der Bewegung.“

Günstige Mitgliedsbeiträge für alle Altersgruppen

sportspaß überzeugt durch attraktive und faire Mitgliedsbeiträge. Erwachsene zahlen nur 19,50 Euro pro Monat, während Kinder bis 16 Jahre bereits für 8,50 Euro im Monat an den vielfältigen Kursangeboten teilnehmen können.

Zusatzangebote für noch mehr Fitness und Entspannung

Neben dem umfangreichen Grundangebot können Mitglieder exklusive Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Für einen geringen Aufpreis von 10,00 Euro im Monat stehen Fitnessstudios zur Verfügung, und die Nutzung der Saunas kostet nur 17,00 Euro zusätzlich im Monat. Wer beides kombiniert, zahlt lediglich 20,00 Euro im Monat.

Erstklassige Betreuung durch kompetente Trainerinnen und Trainer

Mit über 500 zertifizierten Trainerinnen und Trainern, die in 120 verschiedenen Sportarten qualifiziert unterrichten, bietet sportspaß eine hochqualifizierte Betreuung. Die familiäre Atmosphäre sowie die gelebte Hilfsbereitschaft und Toleranz im Verein schaffen ein angenehmes Umfeld für alle Mitglieder.

Breit gefächertes Kursangebot

sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel (www.sportspass.de/kursbeschreibungen). Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Bodyfitüber entspannende Yoga-Stunden bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

