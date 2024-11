sportspaß startet Zumba® Kids-Kurse im Sportcenter City Nord

Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein mit günstigem Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugendliche

Hamburg, 28. November 2024. Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein sportspaß erweitert sein Angebot um einen neuen Zumba® Kids-Kurs im sportspaß-Center City Nord (Überseering 19-31). Ab sofort können Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren jeden Montag um 16.30 Uhr an diesem energiegeladenen Tanz-Workout teilnehmen.

Zumba® Kids ist speziell auf die Bedürfnisse und Vorlieben von Kindern zugeschnitten. Die Kurse kombinieren kinderfreundliche Choreografien mit Elementen aus den beliebten Zumba®-Workouts. Dabei werden die Tanzschritte spielerisch erklärt, und durch lustige Spiele und Aktivitäten erleben die Kinder eine abwechslungsreiche und mitreißende Sportstunde. Ziel ist es, den jungen Teilnehmern Freude an Bewegung zu vermitteln, ihre Koordination und Fitness zu fördern und ein Gefühl für Rhythmus und Musik zu entwickeln.

Günstiger Mitgliedsbeitrag für Kinder und Jugendliche

„Mit Zumba® Kids wollen wir Kindern die Möglichkeit geben, sich in einer lockeren und spaßigen Atmosphäre sportlich auszupowern. Tanzen fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern stärkt auch das Selbstbewusstsein und die soziale Interaktion“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß. „Wir freuen uns, unser Angebot für die jüngsten Mitglieder unserer Gemeinschaft zu erweitern und sie für Bewegung und Musik zu begeistern.“ Der Mitgliedsbeitrag bei sportspaß beträgt nur 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren.

sportspaß-Center City Nord

Der neue Kurs findet im sportspaß-Center City Nord statt, das bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist und eine ideale Umgebung für Kinder und Familien bietet.

Das Center City Nord im Überseering 19-31 ist circa 3.000 qm groß und bietet neben den drei großen Gymnastik-/Tanzräumen einen Fitnessgeräte- und Saunabereich mit zwei Saunen. Das Center ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 09.45 bis 21.30 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 7.45 Uhr bis 21.30 Uhr und am Samstag und Sonntag von 09.45 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet.

Breit gefächertes Kursangebot

sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel. Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Bodyfit über entspannende Yoga-Stunden bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei. Die über 500 kompetenten und qualifizierte Trainerinnen und Trainer führen durch die jeweiligen Kurse und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt es auf der Webseite www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Centern von sportspaß e.V.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

