“Spot On You”: Corona Care Produkte für Unternehmen und Gastronomen

Bei der neuen Düsseldorfer Marke “Spot On You” steht der Kunde im Rampenlicht

Düsseldorf, 17.06.2020 – Nach Wochen intensiver Arbeit an seiner neuen Marke “Spot On You” präsentiert Avec Plaisir Expo Services nun voller Stolz sein neues Produktsortiment zum Schutz vor dem Coronavirus.

“Bereits vor der Corona-Krise haben wir unsere Kunden mit gebrandeten Artikeln wie Messedisplays, Promotions-Bekleidung, Werbeartikeln und Giveaways beliefert”, berichtet Inhaberin Verena Holtappels und fährt fort: “Dies waren allerdings eher Nischenprodukte. Nach außen aktiv beworben haben wir diese Dienstleistung nie. Seit dem Ausbruch des Coronavirus steigt der Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung und Präventionsartikeln stetig an. Somit lag die Entscheidung nahe, unser Portfolio der Krise anzupassen und den Vertrieb der Corporate Produkte auf professionelle Beine zu stellen. Auf unserer neuen Webseite https://spot-on-you.de kann der interessierte Geschäftskunde sich ab sofort ausführlich informieren und die eleganten und hochwertigen Artikel direkt bestellen.

“Dabei liegt der Fokus ganz klar auf darauf, dass der Kunde seine Werbebotschaft optimal adressieren kann”, so Holtappels. “Unsere waschbaren und wiederverwendbaren Communitymasken aus 2-lagigem Textil können mit dem Kundenlogo in 4C bedruckt werden und eignen sich so hervorragend als Identifikations- und Werbemittel.”

Sehr interessant für die Wiedereröffnung der Geschäfte, Büros und Gastronomiebetriebe sind außerdem die mobilen LED Displays mit sensorgesteuertem Desinfektionsmittelspender. Diese innovativen Produkte ermöglichen es dem Unternehmer, seine individuelle Werbebotschaft an den Kunden zu übermitteln. Gleichzeitig signalisiert das Unternehmen Fürsorge für seine Kunden, Gäste und Besucher.

Spot On You bietet diese Artikel speziell für die Gastronomie und für Geschäfte als Module an, welche der Unternehmer ohne großen Aufwand in seiner eigenen CI und mit dem eigenen Logo bestellen kann. Viele Betriebe scheuen den finanziellen und arbeitsintensiven Aufwand, einen Grafikdesigner mit der Erstellung eines eigenen Layouts nur für diesen Zweck zu beauftragen. Für genau diese Zielgruppe wurden unterschiedliche Designvarianten vorgedacht, die der Kunde schnell und unkompliziert in den eigenen CI Farben und mit dem eigenen Logo bestellen kann. Extrakosten für Grafikdesign fallen nur dann an, wenn der Kunde ein komplett eigenes Layout haben möchte. Aber auch hierfür liefert Avec Plaisir die passenden Services:

“Wenn der Kunde es wünscht, kümmert unsere Grafikabteilung sich um die professionelle Umsetzung eines individuellen Drucks, selbstverständlich konform mit der CI Guideline des Auftraggebers. Uns ist es wichtig, in der Krise neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und den Kunden von der Qualität unserer Dienstleistung zu überzeugen”, so Holtappels.

Schließlich wird es auch ein Leben nach der Krise geben – und dann werden die Desinfektionsstationen sicherlich auch weiterhin auf Messen und Konferenzen gefragt sein. Den Anfang macht die Frankfurter Buchmesse im Oktober 2020. Aber auch 2021 werden die ProWein Messe sowie die Interpack Messe und im April 2021 die drupa Messe Düsseldorf zeigen, wie die Messeausteller ihr Hygienekonzept umsetzen werden.

Unter https://spot-on-you bietet Avec Plaisir Einwegmasken, textile Mund- und Nasenmasken, Communitymasken, Hust- und Niesschutz-Aufsteller aus Acrylglas sowie LED beleuchtete Werbedisplays und sensorgesteuerte Desinfektionsspender an.

Kontakt:

Avec Plaisir Expo Services

Merkurstr. 37

40223 Düsseldorf

Tel.: 0211. 20 07 08 30

Email: info@avec-plaisir.de

Web: www.avec-plaisir.de

Agentur für Messe, Konferenz, Displays und Werbeartikel

Agentur für Messe Hostessen, Catering und Standparty, Messeservice aus Düsseldorf

Kontakt

Avec Plaisir Expo Services

Verena Holtappels

Merkurstr. 37

40223 Düsseldorf

01635112652

v.holtappels@avec-plaisir.de

http://www.avec-plaisir.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.