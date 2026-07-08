Sprachbarrieren überwinden: „Meine Tinnitus App“ ab sofort auch auf Englisch und Türkisch

InfectoPharm Digital Health erweitert seine Tinnitus-DiGA um neue Sprachen

– Erweiterter Patientenzugang: „Meine Tinnitus App“ ist ab sofort neben Deutsch auch auf Englisch und Türkisch verfügbar.

– Klinisch belegte Wirksamkeit: Signifikate Senkung der Tinnitus-Belastung bereits nach zehn Wochen.

– Die Basistherapie: Leitlinienkonforme, leicht zugängliche DiGA für alle Patienten mit subjektivem Tinnitus.

Heppenheim, 8. Juli 2026 – Die InfectoPharm Digital Health GmbH baut ihr Kernprodukt weiter aus und bietet die digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) „Meine Tinnitus App“ durch ein neues Update nun in drei Sprachen an: Deutsch, Englisch und Türkisch. Die hohe Wirksamkeit der App konnte anhand einer klinischen Studie belegt werden, der zufolge die Tinnitus-Belastung bei ihren Anwendern bereits nach zehnwöchiger Nutzungsdauer signifikant sank. Durch die Spracherweiterung nun können medizinische Fachkreise noch mehr Patienten eine strukturierte und leitlinienkonforme Basistherapie für zuhause anbieten.

Chronischer Tinnitus ist weit verbreitet, betrifft bis zu 15 Prozent der Bevölkerung und kann die Lebensqualität erheblich einschränken. Obwohl Leitlinien psychoedukatives Counseling für alle Tinnitus-Patienten als zentralen Baustein der Therapie empfehlen, ist der Zugang zu spezialisiertem Fachpersonal oft limitiert. Mit dem Update der „Meine Tinnitus App“ lässt sich diese Versorgungslücke nun deutlich verkleinern und auch englisch- oder türkisch-sprachige Patienten können von dieser digitalen Lösung profitieren.

Die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) dauerhaft zugelassene DiGA „Meine Tinnitus App“ dient als leicht zugängliche Basistherapie, die psychoedukative Inhalte, praktische Übungen sowie ein integriertes Wellnesscenter mit Klangwelten und Meditationen umfasst.

Verordnung auch auf E-Rezept

Für behandelnde Ärzte bietet die Verordnung der „Meine Tinnitus App“ große Praxisvorteile, da sie budgetneutral und wirtschaftlich abläuft. Ein einziges ausgestelltes Rezept ermöglicht den Patienten eine Behandlung über einen Zeitraum von zwölf Monaten, wobei die Kosten vollständig von den gesetzlichen Krankenkassen getragen werden. Zusätzlich zur bisherigen Verordnung über das klassische Kassenrezept (Muster 16) ist es in zahlreichen Praxisverwaltungssystemen mittlerweile auch möglich, ein E-Rezept für die DiGA auszustellen. Um diesen neuen Prozess für alle Beteiligten so unkompliziert wie möglich zu gestalten, wird Ärzten empfohlen, ihren Patienten den Papierausdruck des E-Rezeptes auszuhändigen und sie auf den entsprechenden Online-Rezeptservice der „Meine Tinnitus App“ zu verweisen.

Weblink

Homepage „Meine Tinnitus App“

Über „Meine Tinnitus App“

„Meine Tinnitus App“ ist eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) zur Behandlung von Patienten ab 18 Jahren mit chronischem, subjektivem Tinnitus. Sie bietet ein individuell zugeschnittenes Counseling, das sich flexibel in den Alltag der Betroffenen einfügt und multimediale Lektionen zu Stressbewältigung, Aufmerksamkeitslenkung und Schlafhygiene vermittelt. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich belegt, weshalb sie von Ärzten als Teil der medizinischen Regelversorgung eingesetzt wird.

Über InfectoPharm Digital Health

Die InfectoPharm Digital Health GmbH (ehemals Sonormed GmbH) mit Sitz in Hamburg ist ein Pionier für digitale Medizinprodukte auf Rezept. Das Unternehmen bietet eine wissenschaftlich evaluierte digitale Gesundheitsanwendung (DiGA), die Patienten eine moderne und leicht zugängliche Therapie ermöglicht. Das Kernprodukt ist „Meine Tinnitus App“, die dauerhaft in das DiGA-Verzeichnis des BfArM aufgenommen wurde und deren Kosten vollständig von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. InfectoPharm Digital Health agiert seit 2025 als Teil der InfectoPharm-Gruppe.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, HNO-Heilkunde, Infektiologie und Dermatologie. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, InfectoPharm Digital Health GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von über 325 Millionen Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum über zehn Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

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InfectoPharm Digital Health GmbH @ InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

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