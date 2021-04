Spryker schließt Technologiepartnerschaft mit priceintelligence

Stuttgart, 29. April 2021 Spryker zählt mit seinen modernen digitalen Handelsplattformen zu den spannendsten Start-ups im E-Commerce Markt. Das Unternehmen bietet neben B2B- und B2C-Marktplätzen auch Direct-To-Consumer (D2C) Lösungen an. Mit der nun geschlossenen Technologiepartnerschaft ist das Preis- und Wettbewerbsmonitoring von priceintelligence fester Teil des Partnernetzwerks von Spryker. Auf die Enterprise-Marktplatzlösung setzen unter anderem Kunden wie Aldi, Metro, Toyota oder Rose Bikes.

Im Rahmen der Partnerschaft liefert priceintelligence fundierte Daten für die Preis- und Marktbeobachtung. “Wir haben uns bewusst für den “Trust Leader” als Technologiepartner in diesem Bereich entschieden”, so Thordur Gunnthorsson, Director Technology Partnerships bei Spryker Systems. “Mit seiner Datenexzellenz, Verlässlichkeit und Flexibilität passt priceintelligence hervorragend zu unserem Enterprise-Anspruch.”

“Der E-Commerce-Markt wird mit einer stetig wachsenden Anzahl an Kanälen und Marktplätzen immer dynamischer und unüberschaubarer. Für Hersteller, Händler und Marktplatzbetreiber geht es darum den Überblick zu behalten”, so priceintelligence-Geschäftsführer Sebastian Klumpp. Das Unternehmen hilft Händlern und E-Commerce-Treibenden das eigene Angebot zu optimieren, vom Preis über das Sortiment bis zur konkreten Produktpräsentation. “So sichern wir den Erfolg der E-Commerce-Strategie ab”, resümiert Sebastian Klumpp. “Mit Spryker haben wir nun einen Partner im E-Commerce, der perfekt in unser Ökosystem und zu unseren Kunden passt: Innovativ, modular, extrem skalierbar – und somit jederzeit enterprisefähig.”

Neben der frisch gelaunchten Technologiepartnerschaft, die bereits bei den ersten Kunden im Einsatz ist, beabsichtigen beide Unternehmen auch im Bereich Marketing enger miteinander zu kooperieren.

Kontakt:

pr://ip – Primus Inter Pares GmbH

Axel Hoffmann

Neubrückenstraße 12-14

48143 Münster

+49 (0) 151 29126870

hoffmann@pr-ip.de

Price Intelligence GmbH

Sebastian Klumpp

Managing Director

Motorstraße 25

70499 Stuttgart

+49 152 / 06 335 455

sklumpp@priceintelligence.net

Über priceintelligence:

Die Price Intelligence GmbH ist Anbieter der gleichnamigen Preisüberwachungs- und -optimierungssoftware priceintelligence. Das Unternehmen ist aus dem ehemaligen Produktbereich der parsionate Gruppe hervorgegangen, einem der schnellst wachsenden Beratungsspezialisten für Datenmanagement in Europa.

Die Software wurde in engem Austausch mit Enterprise-Kunden entwickelt und fokussiert sich deshalb insbesondere auf deren Bedürfnisse: Stabilität der Software, Qualität der Daten, stets verfügbarer Kundenservice sowie kundenindividuelle Data-Science und -Analytics-Projekte.

priceintelligence kommt bei zahlreichen namhaften Marken aus den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz, darunter Beiersdorf, Calvin Klein, Klosterfrau, Paul Hartmann, Starmix, Swarovski, Thomas Sabo und Tommy Hilfiger. // www.priceintelligence.net

Über Spryker:

Spryker wurde 2014 gegründet und ermöglicht es Unternehmen, anspruchsvolle transaktionale Geschäftsmodelle im Unified Commerce aufzubauen, einschließlich B2B-, B2C- und Enterprise-Marktplätzen. Es ist die modernste Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösung mit headless & API-basierter Architektur, cloud-enabled, enterprise-ready und von Entwicklern wie auch Geschäftsanwendern weltweit geliebt.

Spryker-Kunden erweitern ihre Vertriebsreichweite und steigern ihren Umsatz mit einem System, das es ihnen ermöglicht, die operative Effizienz zu steigern, die TCO (Total Cost of Ownership) zu senken und schneller als je zuvor auf neue Märkte und Geschäftsmodelle zu expandieren. Mit den Lösungen von Spryker wickeln über 150 Unternehmen in mehr als 200 Ländern weltweit Transaktionen ab. Marken wie Toyota, Siemens, Hilti und Ricoh vertrauen auf Spryker.

Im “Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2020” wurde Spryker als der innovativste und visionärste aller neuen Anbieter ausgezeichnet und IDC bezeichnet Spryker als Major Player im B2B-E-Commerce. Spryker ist die einzige Commerce-Plattform, die vollständige B2B-, B2C-, D2C- und Marktplatz-Funktionen aus einem Technology Stack heraus bietet. Für weitere Informationen über Spryker besuchen Sie Spryker.com.

