Squirro ernennt David Clarke zum CEO und Dr. Dorian Selz zum Executive Deputy Chairman

Anbieter von Generative AI und Knowledge-Graph-Technologie gibt Wechsel in der Führungsriege bekannt

Zürich, Schweiz – 4. März 2026 – Squirro, ein weltweit führender Anbieter von sicheren, präzisen und rechtebasierten KI-gestützten Lösungen für Enterprise Intelligence, ernennt mit sofortiger Wirkung David Clarke zum Chief Executive Officer (CEO). Clarke tritt die Nachfolge von Dr. Dorian Selz an, der künftig als Executive Deputy Chairman fungiert. Der vom Verwaltungsrat genehmigte strategische Führungswechsel spiegelt die hohe Geschäftsdynamik des Unternehmens wider und positioniert Squirro für die nächste Wachstumsphase.

Mit der Fusion von Synaptica und Squirro übernahm David Clarke, Gründer von Synaptica, im Juli 2024 zunächst die Position des Chief Innovation Officer bei Squirro. In dieser Funktion trug er maßgeblich zur Zusammenführung der Lösungen beider Unternehmen bei. Clarke bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Informationsbranche mit und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Knowledge Graph, Enterprise AI und hochskalierbare Anwendungen. Als CEO verantwortet Clarke ab sofort die operativen Geschäfte und die globale Geschäftsexpansion bei Squirro.

Dr. Dorian Selz, Mitbegründer von Squirro, wechselt in die Position des Executive Deputy Chairman. Selz widmet sich in seiner neuen Rolle der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens und wird Innovationen im Bereich Unternehmens-KI vorantreiben.

„Nach 15 Jahren an der Spitze von Squirro freue ich mich sehr, die Rolle des CEO an David zu übergeben“, sagt Dr. Dorian Selz. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und als einer unserer vier Gründer ist er genau der richtige Manager dafür. Ich konzentriere mich künftig ganz auf wegweisende Innovationen und einflussreiche Vertriebspartnerschaften. Mein Ziel ist es, Squirro neue Möglichkeiten zu erschließen und unser Wachstum weiter zu beschleunigen.“

„Dies ist ein aufregender neuer Abschnitt für Squirro“, erklärt David Clarke. „Ich bin stolz darauf, ein so talentiertes Team auf unserem Weg zur Bereitstellung innovativer, wissenszentrierter KI-Lösungen zu leiten. Synaptica wandelt menschenlesbares Wissen effektiv in maschinenlesbare Formate um und verschafft Unternehmen so mehr Transparenz sowie höhere Kontrolle über ihre KI-Agenten.“

Die organisatorische Veränderung folgt auf eine außergewöhnlich positive Geschäftsentwicklung für Squirro. Diese ist unter anderem begründet in:

-60 % Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr durch zahlreiche Neukunden sowie Up- und Cross-Selling

-dem Gewinn neuer strategischer Kunden wie den Branchenführern Bühler und SwissRockets

-der Expansion in neue Geschäftsbereiche und Regionen sowie in einem gestärkten Partner-Ökosystem mit Co-Selling-Vereinbarungen

-einer tiefen Integration mit führenden Hyperscalern wie Alibaba Cloud und damit in höherer Flexibilität und Skalierbarkeit der Plattform

Der Vorstand und die Geschäftsleitung von Squirro sind zuversichtlich, dass die neue Führungsebene die Position des Unternehmens als weltweit führender Lösungsanbieter für Enterprise AI weiter stärkt. Zudem wird der Wechsel Kunden, Partnern und Stakeholdern weltweit einen dauerhaften Mehrwert bieten.

Squirro ist eine Enterprise-AI-Plattform für regulierte Branchen. Sie optimiert die unternehmensweite Suche und automatisiert komplexe, maßgeschneiderte Workflows. Die Plattform ist sicher, skalierbar und berechtigungsbasiert. Sie ist revisionssicher und gewährleistet, dass jedes Ergebnis akkurat und verifizierbar ist. Squirro unterstützt agentenbasierte KI-Anwendungen, die auf der einzigartigen Unternehmensontologie einer Organisation basieren.

Squirro wurde 2012 gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit engagierten Mitarbeitenden in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Singapur. Zu den Kunden zählen die Europäische Zentralbank, Bühler, Candriam und Henkel.

