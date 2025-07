SSAB und EMW beschließen eine Partnerschaft für fossilfreien Stahl in Automobilkomponenten

Neunkirchen, 16. Juli 2025. SSAB und das EMW Stahl-Service-Center sind eine langfristige Partnerschaft für zukünftige Lieferungen von fossilfreiem Stahl eingegangen. Diese Partnerschaft wird EMW dabei helfen, den CO2-Fußabdruck seiner Produkte weiter zu reduzieren, da CO2-reduzierter Stahl bereits eine zentrale Rolle in der Geschäftsstrategie von EMW spielt.

Als eines der größten unabhängigen Stahl-Service-Center Europas liefert das EMW Coils, Spaltbänder, Zuschnitte und Ronden an die stahlverarbeitende und Automobilindustrie. Zu den Spezialitäten des Unternehmens zählen ein breites Sortiment hochwertiger Automobilgüten, hochfeste Stähle, Emailliergüten sowie eine hocheffiziente Organisation der Transportlogistik. EMW ist Teil der familiengeführten SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz im Siegerländer Neunkirchen in Deutschland.

„Die Zusammenarbeit mit SSAB markiert einen Meilenstein auf unserem Weg zu einer klimafreundlichen Stahlverarbeitung. Fossilfreier Stahl ist ein Werkstoff der Zukunft – und gemeinsam mit SSAB legen wir den Grundstein für innovative, nachhaltige Lösungen in der Automobilindustrie. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, ökologische Verantwortung mit technologischer Exzellenz zu verbinden“, sagt Holger Latsch, Geschäftsführer EMW.

„Wir freuen uns, EMWs Nachhaltigkeitsziele in der Automobilindustrie zu unterstützen und die massiven CO2-Reduktionen zu ermöglichen, die sowohl Produzenten als auch Verbraucher für nachhaltigere Fahrzeuge fordern. Der von uns produzierte dekarbonisierte Stahl mit praktisch keinen fossilen Kohlenstoffemissionen behält seine hohe Qualität, hat aber im Vergleich zu Stahl aus herkömmlicher Hochofentechnologie eine deutlich geringere Klimabelastung. Das hilft unseren Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil am Markt“, sagt Claus Dore, Area Sales Manager Automotive, SSAB Europe.

Diese Vereinbarung stellt einen neuen Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen EMW und SSAB dar, die eine Vielzahl von Maßnahmen entlang der gesamten Entwicklungskette umfasst – vom Vertrieb über die Produktion bis hin zu Tests und den Erfahrungen der Endverwender – und ein Beispiel für unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in der Welt der Stahlprodukte ist.

Die traditionelle Stahlproduktion ist eine bedeutende Quelle globaler CO2-Emissionen. Durch die Veränderung der Produktionsweise will SSAB die Emissionen senken und gemeinsam mit Kunden und Partnern eine fossilfreie Wertschöpfungskette schaffen – unabhängig davon, ob der Rohstoff Stahlschrott oder Eisenerz ist.

Im Jahr 2021 produzierte SSAB als Machbarkeitsnachweis den weltweit ersten fossilfreien Stahl mithilfe der HYBRIT®-Technologie. Diese revolutionäre Stahlherstellungstechnologie nutzt mit Wasserstoff reduzierten Eisenschwamm und ersetzt die Hauptquelle von CO2-Emissionen durch Wasser als Nebenprodukt. Seitdem wurden mehrere Pilotlieferungen an Kunden in verschiedenen Branchen durchgeführt. Sobald der fossilfreie Stahl in kommerziellen Mengen verfügbar ist, werden die fossilen Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung von SSAB Fossil-free™ Stahl weniger als 0,05 kg CO2e/kg Stahl betragen – gemäß Scope 1, 2 und für Eisenerz im vorgelagerten Scope 3 des GHG-Protokolls.

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an:

Lutz Felder, Marketing Manager SSAB Europe, lutz.felder@ssab.com, +49 151 167 50234

Burkhard Rarbach, Direktor Marketing, brarbach@schaefer-werke.de, +49 2735 787-547

Bildunterschrift: SSAB und EMW – von links nach rechts: Tony Harris, Leiter SSAB Europe; Daniel Schäfer, stellvertretender Einkaufsleiter EMW; Jan Meier, Vertriebsleiter SSAB Europe; Holger Latsch, Geschäftsführer EMW; Christian Vehma, Einkauf EMW; Claus Dore, Area Sales Manager Automotive SSAB Europe.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen zum Download bereit.

Als eines der größten werksunabhängigen Stahl-Service-Center Europas beliefert EMW die Automobil- und stahlverarbeitende Industrie mit Coils, Spaltband, Zuschnitten und Ronden. Aufgeteilt auf die drei Standorte Neunkirchen (NRW), Iserlohn (NRW) und Treuen (Sachsen) lagern bei der EMW ständig über 300.000 Tonnen Feinblech. Nahezu alle marktgängigen Qualitäten liegen daher abrufbereit: Standard- und Sondergüten, vornehmlich feuer- und elektrolytisch verzinkt, kaltgewalzt, warmgewalzt und feueraluminiert.

Auf modernsten Maschinen verarbeitet die EMW Bleche im Dickenbereich von 0,25 bis 16 Millimeter mit Coilgewichten bis 32 Tonnen – vorwiegend für die Automobil- und Industriebranche. Hochfeste Stähle sowie eine leistungsstarke Organisation für die Transportlogistik gehören zu den besonderen Spezialitäten des Unternehmens.

Für die Qualitätsgarantie, Prozesssicherheit und Umweltschutz sorgen bei der EMW Zertifizierungen nach DIN ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 und ISO 14001:2015. Die EMW ist ein Geschäftsbereich der international erfolgreichen Unternehmensgruppe SCHÄFER WERKE mit Sitz in Neunkirchen.

